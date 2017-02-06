Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Между Россией и Израилем есть тайное соглашение о "кодексе поведения" в сирийском небе - СМИ

07.02.2017 bmpd.livejournal.com 507 0
0
Понравилась новость?
 +1
Ка-31СВ
Второй опытный образец (бортовой номер "232") российского вертолета Ка-31СВ (Ка-35, изделие 23Д2, ОКР "Горьковчанин") из состава вертолётного комплекса радиолокационной разведки наземных целей (ВКРРНЦ) 1К130, в Сирии (район Латакии), октябрь 2016 года
Источник: Ibraheem_Hasan / Hammer Head / twitter.com/KitadicaCool

Как сообщает французский бюллетень "Intelligence online" в статье "Les dessous de l’accord secret dans le ciel syrien", в последние месяцы ВВС Израиля существенно нарастили число своих ударов по сирийской территории, в основном для прерывания линий снабжения движения "Хезболла" современным оружием. Израиль никогда официально ни подтверждал, ни опровергал эти удары. Напротив, молчание российской стороны по данному вопросу просто звенящее. Министерство обороны России, которое имеет привычку весьма оперативно поносить западные полеты в Сирии, как воды в рот набрало относительно израильских действий. Источники бюллетеня в Москве и Тель-Авиве сообщили о том, что существует секретное соглашение, направленное на снижение конфликтности, а именно для воспрепятствования пересечения российских и израильских самолетов в сирийском небе.

Этот "модус вивенди" обсуждался в марте 2016 года, причем с израильской стороны переговоры вели президент Реувен Ривлин, премьер-министр Беньямин Нетаньяху и начальник генерального штаба ВВС Амир Эшель, а с российской стороны - президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. По информации источников бюллетеня, российскую сторону удалось убедить в том, что целью израильтян является недопущение поставок оружия, в особенности управляемых ракет и систем позиционирования, в Ливан и Голанские высоты шиитским вооруженным формированиям. А Москва в первую очередь получила строгий израильский нейтралитет в ходе конфликта между Дамаском и сирийскими боевиками.

06.02.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ливан
Россия
Сирия
Франция
Продукция
Ми-28Н
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 07.02 21:11
  • 5
Юрий Борисов: программа ПАК ФА снова сдвигается
  • 07.02 21:00
  • 7
Украинская БМПТ «Берсерк» против «Курганца» и здравого смысла
  • 07.02 20:48
  • 2
Трамп назвал Иран террористическим государством номер один
  • 07.02 20:44
  • 7
Ученые получат карту неба в рентгеновском диапазоне с орбитальной обсерватории "Спектр-РГ"
  • 07.02 20:44
  • 14
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 07.02 19:13
  • 3383
Оценка Советского периода в истории России.
  • 07.02 18:54
  • 15839
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.02 18:40
  • 7
СМИ сообщили о небоеспособности двух третей ударной палубной авиации ВМС США
  • 07.02 18:26
  • 10
Зачем ВВС США в XXI веке понадобился боевой самолет с пропеллером?
  • 07.02 18:17
  • 24
В Кремле сочли оскорблением слова журналиста, назвавшего Путина "убийцей"
  • 07.02 17:51
  • 4189
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 07.02 16:58
  • 10
В антитеррористических учениях в ВВО участвуют более двух тысяч военных
  • 07.02 16:54
  • 24
«Подсолнухи» апокалипсиса
  • 07.02 16:38
  • 28
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 07.02 16:11
  • 3
F-22 сделают абсолютно незаметным
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  