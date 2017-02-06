Между Россией и Израилем есть тайное соглашение о "кодексе поведения" в сирийском небе - СМИ
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Второй опытный образец (бортовой номер "232") российского вертолета Ка-31СВ (Ка-35, изделие 23Д2, ОКР "Горьковчанин") из состава вертолётного комплекса радиолокационной разведки наземных целей (ВКРРНЦ) 1К130, в Сирии (район Латакии), октябрь 2016 года
Источник: Ibraheem_Hasan / Hammer Head / twitter.com/KitadicaCool
Как сообщает французский бюллетень "Intelligence online" в статье "Les dessous de l’accord secret dans le ciel syrien", в последние месяцы ВВС Израиля существенно нарастили число своих ударов по сирийской территории, в основном для прерывания линий снабжения движения "Хезболла" современным оружием. Израиль никогда официально ни подтверждал, ни опровергал эти удары. Напротив, молчание российской стороны по данному вопросу просто звенящее. Министерство обороны России, которое имеет привычку весьма оперативно поносить западные полеты в Сирии, как воды в рот набрало относительно израильских действий. Источники бюллетеня в Москве и Тель-Авиве сообщили о том, что существует секретное соглашение, направленное на снижение конфликтности, а именно для воспрепятствования пересечения российских и израильских самолетов в сирийском небе.
Этот "модус вивенди" обсуждался в марте 2016 года, причем с израильской стороны переговоры вели президент Реувен Ривлин, премьер-министр Беньямин Нетаньяху и начальник генерального штаба ВВС Амир Эшель, а с российской стороны - президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. По информации источников бюллетеня, российскую сторону удалось убедить в том, что целью израильтян является недопущение поставок оружия, в особенности управляемых ракет и систем позиционирования, в Ливан и Голанские высоты шиитским вооруженным формированиям. А Москва в первую очередь получила строгий израильский нейтралитет в ходе конфликта между Дамаском и сирийскими боевиками.
06.02.2017
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