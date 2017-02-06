Корабль "Адмирал Трибуц" в ходе учений уничтожит подлодку условного противника
|
Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
|
Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Трибуц»
Источник: vl.ru
Экипаж выполнит артиллерийские стрельбы по береговым, воздушным и морским целям, отработает упражнения по постановке радиоэлектронных помех, проведет учения по борьбе за живучесть корабля на ходу
ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" вышел в море для отработки элементов второй курсовой задачи (К-2), сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.
"В морских полигонах боевой подготовки флота экипаж корабля выполнит комплекс артиллерийских стрельб по береговым, воздушным и морским целям, отработает упражнения по постановке радиоэлектронных помех, проведет учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости, а также выполнит ряд противодиверсионных мероприятий", - сообщил Матвеев.
При поддержке корабельных вертолетов Ка-27 и Ка-27ПС морской авиации флота "Адмирал Трибуц" проведет учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с условным применением противолодочного оружия и отработает поисково-спасательные задачи.
Курсовая задача (К-2) - это подготовка корабля к использованию по предназначению, то есть организация боевого применения корабля, использования его вооружения. В ее рамках оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля, катера, выполнять в море задачи по предназначению, а также вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.
06.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.02.2017 БПК «Адмирал Трибуц» ТОФ вышел в море для отработки второй курсовой задачи
06.02.2017 Вертолёты Тихоокеанского флота отработали поиск подлодки
20.11.2013 «Мистраль»: без гнева и пристрастия
27.04.2012 Моряки–тихоокеанцы показывают свое мастерство китайским военным
26.01.2017 Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после дальнего похода
23.01.2017 Отряд кораблей ТОФ прибыл с визитом в японский порт Майдзуру
20.01.2017 Пять кораблей Северного и Тихоокеанского флотов пройдут ремонт до 2022 года
27.12.2016 Тришкин кафтан десантного флота