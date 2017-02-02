25% акций Концерна «Калашников» могут быть проданы частным акционерам



Бренда концерна «Калашников»

Источник: Ростех Бренда концерна «Калашников»Источник: Ростех

В результате сделки Ростех получит дополнительные финансовые ресурсы

Руководство Госкорпорации Ростех одобрило вынесение на рассмотрение Набсовета вопроса о продаже пакета акций Концерна «Калашников» в размере 26% минус одна акция частным акционерам – Андрею Бокареву, Алексею Криворучко и Искандеру Махмудову. Таким образом, в случае получения необходимых одобрений, доля частных инвесторов в капитале Концерна может быть увеличена до 75% минус одна акция, при этом Госкорпорация сохранит за собой блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция.

Стратегией Госкорпорации Ростех до 2025 г. предусмотрено привлечение частных инвесторов в отдельные активы. С предложением приобрести пакет акций Концерна в размере 26% минус одна акция в Госкорпорацию обратился акционер «Калашникова» ООО «Транскомплектхолдинг», которому в настоящее время принадлежит 49% акций.

Благодаря этой сделке доля «Транскомплектхолдинга» в капитале Концерна составит 75% минус одна акция. Продажа пакета акций «Калашникова» стратегическому инвестору позволит Ростеху получить дополнительные финансовые ресурсы, необходимые для реализации долгосрочной инвестиционной программы и достижения показателей, заложенных в стратегии Госкорпорации.

«В 2013 году убытки Концерна составляли почти 2 млрд рублей. После ряда значительных преобразований, проведенных в Концерне, смены менеджмента и приобретения частными акционерами доли в «Калашникове», совместно нам удалось вывести компанию на положительные финансовые показатели, обновить производственные мощности, значительно расширить рынки сбыта. Государственно-частное партнерство является эффективной моделью реформирования предприятий отечественной промышленности, позволяет привлекать как дополнительные инвестиции, так и необходимые технологические и рыночные компетенции. В случае принятия положительного решения Госкорпорация Ростех сохранит за собой блокирующий пакет акций - это необходимо для поддержания баланса коммерческих и государственных интересов», – отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

В соответствии с действующим Указом Президента Российской Федерации, решение об отчуждении доли Ростеха в Концерне «Калашников» будет вынесено на рассмотрение Наблюдательного совета Госкорпорации и согласование Правительства Российской Федерации.

В случае положительного решения у Госкорпорации останется блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция и право голоса по ряду ключевых вопросов.