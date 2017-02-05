США и Япония успешно провели летное испытание ракеты-перехватчика



Испытание противоракеты Vehicle-1, которая должна быть принята на вооружение под индексом SM-3 Block IIA (оснащена новым кинетическим перехватчиком с увеличенными размерами, способным выявлять ложные цели)

Источник: Raytheon Испытание противоракеты Vehicle-1, которая должна быть принята на вооружение под индексом SM-3 Block IIA (оснащена новым кинетическим перехватчиком с увеличенными размерами, способным выявлять ложные цели)Источник: Raytheon

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США и Япония успешно провели первое летное испытание ракеты-перехватчика SM-3, сообщила в субботу пресс-служба американских ВМС.

По ее данным, испытание было проведено на Гавайях в пятницу вечером по местному времени (ранним утром по времени Восточного побережья США). Его организовали американские ВМС и Агентство по ПРО, а также японское министерство обороны. Как отмечается, целью служила баллистическая ракета средней дальности, запущенная из района Кауаи. Специально оборудованный американский корабль John Paul Jones определил цель, после чего с его борта была выпущена ракета-перехватчик.

Глава Агентства по ПРО вице-адмирал Джеймс Сириндж назвал проведенное испытание "важнейшей вехой в сотрудничестве по разработке SM-3". По его словам, "эта ракета, созданная правительствами и компаниями США и Японии, является жизненно важной для обеих стран и позволит улучшить наши возможности по сдерживанию растущей баллистической угрозы по всему миру".