ВСУ получат вторую партию "Дозоров"



Украинский бронеавтомобиль «Дозор-Б» с боевым модулем «Вий» с 23-мм автоматической двухствольной авиационной пушкой ГШ-23Л

Источник: military-informant.com Украинский бронеавтомобиль «Дозор-Б» с боевым модулем «Вий» с 23-мм автоматической двухствольной авиационной пушкой ГШ-23ЛИсточник: military-informant.com

Вооруженные силы Украины заказали очередную партию БТР "Дозор-Б", сообщил концерн "Укроборонпром" 1 февраля.

"Дозор-Б" представляет собой легкий бронетранспортер и разработан ГП "Львовский бронетанковый завод" (отделение "Укроборонпрома"). Корпус машины обеспечивает защиту от 7,62 мм бронебойных пуль на дистанции 30 м и от шрапнели осколочно-фугасных снарядов на расстоянии 50 м. Речь идет о поставке "нескольких десятков машин".

В 2016 году была поставлена первая партия БТР в количестве 10 единиц.