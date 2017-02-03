ВСУ получат вторую партию "Дозоров"
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Украинский бронеавтомобиль «Дозор-Б» с боевым модулем «Вий» с 23-мм автоматической двухствольной авиационной пушкой ГШ-23Л
Источник: military-informant.com
Вооруженные силы Украины заказали очередную партию БТР "Дозор-Б", сообщил концерн "Укроборонпром" 1 февраля.
"Дозор-Б" представляет собой легкий бронетранспортер и разработан ГП "Львовский бронетанковый завод" (отделение "Укроборонпрома"). Корпус машины обеспечивает защиту от 7,62 мм бронебойных пуль на дистанции 30 м и от шрапнели осколочно-фугасных снарядов на расстоянии 50 м. Речь идет о поставке "нескольких десятков машин".
В 2016 году была поставлена первая партия БТР в количестве 10 единиц.
03.02.2017
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