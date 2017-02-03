Вооруженные силы Румынии приостановили закупку БЛА «Орбитер-4»
|
Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
|
БЛА «Орбитер-3»
Источник: topwar.ru
ЦАМТО, 3 февраля. Румыния приостановила процедуру закупки малоразмерных тактических беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орбитер-4» в связи с протестами, поданными проигравшими претендентами.
По информации Flightglobal.com, в начале января 2017 года Министерство обороны Румынии выбрало предложенный израильской компанией «Аэронотикс» (Aeronautics) малоразмерный тактический беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Орбитер-4» для оснащения Сухопутных войск.
В ходе проведенного конкурса «Аэронотикс» опередила две другие израильские компании – «БлюБерд аэро системз» (Bluebird Aero Systems) с БЛА «ТандерБи» и «Израэль аэроспейс индастриз» (Israel Aerospace Industries – IAI) с «Берд Ай 650D». Оба проигравших участника торгов оспорили результаты тендера, утверждая, что их системы в большей степени соответствуют требованиям, указанным в запросе о предложениях.
В отношении дальнейших действий румынской стороны существуют противоречивые прогнозы, однако источники в Румынии сообщают, что высока вероятность объявления нового тендера в течение ближайших месяцев. В повторном конкурсе, предположительно, вновь примут участие три израильские компании, а также другие производители БЛА.
03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.01.2017 Израиль расширяет применение БЛА для патрулирования на море
16.12.2016 Южная Корея и Израиль показали совместный БПЛА
01.12.2016 Израильтяне научили боевую авиацию видеть гражданские самолеты
28.11.2016 Урожайное индийско-израильское ВТС
25.11.2016 Подписан контракт на поставку Индии еще двух самолетов ДРЛО и управления А-50ЭИ
23.11.2016 Праща под куполом
14.11.2016 "Дроны-камикадзе" приобретают популярность в мире
01.11.2016 ВВС Индии планируют получить ударные БЛА на фоне обострения отношений с Пакистаном