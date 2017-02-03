Вооруженные силы Румынии приостановили закупку БЛА «Орбитер-4»



БЛА «Орбитер-3»

Источник: topwar.ru БЛА «Орбитер-3»Источник: topwar.ru

ЦАМТО, 3 февраля. Румыния приостановила процедуру закупки малоразмерных тактических беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орбитер-4» в связи с протестами, поданными проигравшими претендентами.

По информации Flightglobal.com, в начале января 2017 года Министерство обороны Румынии выбрало предложенный израильской компанией «Аэронотикс» (Aeronautics) малоразмерный тактический беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Орбитер-4» для оснащения Сухопутных войск.

В ходе проведенного конкурса «Аэронотикс» опередила две другие израильские компании – «БлюБерд аэро системз» (Bluebird Aero Systems) с БЛА «ТандерБи» и «Израэль аэроспейс индастриз» (Israel Aerospace Industries – IAI) с «Берд Ай 650D». Оба проигравших участника торгов оспорили результаты тендера, утверждая, что их системы в большей степени соответствуют требованиям, указанным в запросе о предложениях.

В отношении дальнейших действий румынской стороны существуют противоречивые прогнозы, однако источники в Румынии сообщают, что высока вероятность объявления нового тендера в течение ближайших месяцев. В повторном конкурсе, предположительно, вновь примут участие три израильские компании, а также другие производители БЛА.