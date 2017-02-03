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Вооруженные силы Румынии приостановили закупку БЛА «Орбитер-4»

06.02.2017 ЦАМТО 201 0
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БЛА «Орбитер-3»
БЛА «Орбитер-3»
Источник: topwar.ru

ЦАМТО, 3 февраля. Румыния приостановила процедуру закупки малоразмерных тактических беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орбитер-4» в связи с протестами, поданными проигравшими претендентами.

По информации Flightglobal.com, в начале января 2017 года Министерство обороны Румынии выбрало предложенный израильской компанией «Аэронотикс» (Aeronautics) малоразмерный тактический беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Орбитер-4» для оснащения Сухопутных войск.


В ходе проведенного конкурса «Аэронотикс» опередила две другие израильские компании – «БлюБерд аэро системз» (Bluebird Aero Systems) с БЛА «ТандерБи» и «Израэль аэроспейс индастриз» (Israel Aerospace Industries – IAI) с «Берд Ай 650D». Оба проигравших участника торгов оспорили результаты тендера, утверждая, что их системы в большей степени соответствуют требованиям, указанным в запросе о предложениях.


В отношении дальнейших действий румынской стороны существуют противоречивые прогнозы, однако источники в Румынии сообщают, что высока вероятность объявления нового тендера в течение ближайших месяцев. В повторном конкурсе, предположительно, вновь примут участие три израильские компании, а также другие производители БЛА.

03.02.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Израиль
Румыния
Компании
IAI
Проекты
БПЛА

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