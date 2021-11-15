Войти
ЦАМТО

Israel Aerospace Industries планирует передать Румынии технологии по производству БЛА "Тактикал Херон"

233
0
0
Беспилотник Heron TP
Беспилотник Heron TP.
Источник изображения: janes.com

ЦАМТО, 12 ноября. Israel Aerospace Industries (IAI) подписала соглашение о сотрудничестве с румынской оборонной компанией IAR-Brasov по производству в Румынии БЛА на базе беспилотника "Тактикал Херон" (Tactical Heron).

Как сообщается в пресс-релизе израильской компании, системы будут производиться на предприятии IAR-Brasov в Брашове. Кроме того, IAI создаст в Румынии центр по обучению операторов и технических специалистов. Другие детали проекта пока не сообщаются.

Соглашение о сотрудничестве основано на обширном опыте обеих компаний в проектировании, производстве, сборке и испытаниях летательных аппаратов с целью разработки самого современного тактического БЛА в линейке "Херон". После передачи технической документации работы по проектированию, производству компонентов и их интеграции, сборке и техническом обслуживании нового БЛА будут выполняться собственными силами в Румынии.

"Тактикал Херон" – самый передовой и инновационный БЛА в линейке "Херон". Аппарат предназначен для выполнения тактических задач (в основном в интересах сухопутных войск) и может оснащаться различной полезной нагрузкой.

Как отмечается, БЛА имеет один из самых высоких в мире рейтингов по безопасности и надежности полетов, способен работать в экстремальных погодных условиях. Он оснащен современным лицензированным и надежным двигателем. Максимальная высота полета составляет 24 тыс. футов, скорость – 120 узлов, полезная нагрузка – 180 кг.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Румыния
Компании
IAI
Проекты
БПЛА
Похожие новости
13.06.2018
Оружие на любой вкус
06.02.2017
Вооруженные силы Румынии приостановили закупку БЛА «Орбитер-4»
17.12.2012
"Мистрали" – non grata
26.10.2011
Наш ответ американскому «Хищнику»
22.09.2010
Задача - догнать и перегнать конкурентов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 10:09
  • 1
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 15.11 10:03
  • 1
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без жилья
  • 15.11 09:55
  • 2
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 09:54
  • 2
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
  • 15.11 09:46
  • 1
Миротворцы шести стран освободили захваченный "боевиками" поселок на учениях ОДКБ в Казани
  • 15.11 09:40
  • 1
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО
  • 15.11 09:37
  • 1
Ограничений на ВТС с Ираном нет, РФ готова к различным вариантам сотрудничества - глава ФСВТС
  • 15.11 09:30
  • 292
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 09:29
  • 34
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.11 09:22
  • 1
В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на более $10 млрд - глава "Рособоронэкспорта"
  • 15.11 08:30
  • 11
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 15.11 08:06
  • 1
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 15.11 07:59
  • 2
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 15.11 07:56
  • 1
«В крайне напряженных условиях»: как США выиграли марсианскую гонку
  • 15.11 07:24
  • 1
В космос из центрифуги