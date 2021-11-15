Israel Aerospace Industries планирует передать Румынии технологии по производству БЛА "Тактикал Херон"

ЦАМТО, 12 ноября. Israel Aerospace Industries (IAI) подписала соглашение о сотрудничестве с румынской оборонной компанией IAR-Brasov по производству в Румынии БЛА на базе беспилотника "Тактикал Херон" (Tactical Heron).

Как сообщается в пресс-релизе израильской компании, системы будут производиться на предприятии IAR-Brasov в Брашове. Кроме того, IAI создаст в Румынии центр по обучению операторов и технических специалистов. Другие детали проекта пока не сообщаются.

Соглашение о сотрудничестве основано на обширном опыте обеих компаний в проектировании, производстве, сборке и испытаниях летательных аппаратов с целью разработки самого современного тактического БЛА в линейке "Херон". После передачи технической документации работы по проектированию, производству компонентов и их интеграции, сборке и техническом обслуживании нового БЛА будут выполняться собственными силами в Румынии.

"Тактикал Херон" – самый передовой и инновационный БЛА в линейке "Херон". Аппарат предназначен для выполнения тактических задач (в основном в интересах сухопутных войск) и может оснащаться различной полезной нагрузкой.

Как отмечается, БЛА имеет один из самых высоких в мире рейтингов по безопасности и надежности полетов, способен работать в экстремальных погодных условиях. Он оснащен современным лицензированным и надежным двигателем. Максимальная высота полета составляет 24 тыс. футов, скорость – 120 узлов, полезная нагрузка – 180 кг.