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Рейдовый рюкзак экипировки "Ратник" модернизировали

06.02.2017 РИА Новости 719 0
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Рюкзак рейдовый специальный
Рюкзак рейдовый специальный
Источник: http://airsoft.ua/

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Экипировка солдата будущего "Ратник" с 2017 года будет оснащаться новым рейдовым рюкзаком, доработанным в соответствии с пожеланиями военнослужащих, сообщил в субботу председатель Военно-научного комитета Сухопутных войск полковник Александр Романюта.

"Были некоторые замечания по большому рюкзаку рейдовому, это даже не замечания - он не порвался, он задачи свои выполнил. Но так как многие имеют опыт с туристическими и альпинистскими изделиями, пошли предложения - лямки переставить, сделать ортопедическую спину", - сказал Романюта в эфире радио "Эхо Москвы".

Он добавил, что в июне 2016 года все пожелания по модернизации рюкзака для "Ратника" были сформированы и переданы промышленности, а уже в декабре производитель представил на выбор несколько доработанных образцов.

"В январе мы передали наши соображения по лучшим решениям обратно в промышленность, и уже с 2017 года пойдет уже совершенно другой рюкзак, доработанный. То есть прошло полгода - и изделие уже доработано по всем пожеланиям эксплуатирующего", - подчеркнул офицер.


Экипировка "Ратник"
Источник: РИА Новости, Инфографика
05.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Продукция
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