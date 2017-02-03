Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Raytheon и Northrop Grumman выходят из тендера ВВС США по программе Т-Х

06.02.2017 bmpd.livejournal.com 258 0
0
Понравилась новость?
 0
УТС Model 400
Первый опытный образец учебно-тренировочного самолета Model 400 (регистрация N400NT), разработанного Northrop Grumman на тендер ВВС США по программе Т-Х, во время пробежек. Мохаве (Калифорния), 19.06.2016
Источник: www.combataircraft.net

Американская корпорация Northrop Grumman 1 февраля 2017 года официально объявила об отказе (вместе с действовавшей с ней в партнерстве корпорацией BAE Systems) от участия в конкурсе ВВС США по программе Т-Х, предусматривающий замену учебно-тренировочных самолетов повышенной подготовки Northrop T-38. В заявлении Northrop Grumman говорится, что корпорация "совместно со своим главным партнером по консорциуму BAE Systems тщательно изучили требования и закупочную стратегию учебно-тренировочного самолета Т-Х, изложенные ВВС США в окончательном запросе предложений, опубликованном 30 декабря 2016 года. Компании решили не подавать заявку на участие в программе учебно-тренировочного самолета Т-Х, так как это было бы не в интересах компаний и их акционеров".

Напомним, что Northrop Grumman в партнерстве с корпорациями BAE Systems, L-3 Communications и Scaled Composites намеревалась предложить на тендер по программе Т-Х специально разработанный самолет Northrop Grumman Model 400. Первый прототип самолета Northrop Grumman Model 400 (регистрация N400NT) был построен в обстановке секретности на предприятии Scaled Composites в Мохаве (штат Калифорния), где и был заснят споттерами во время рулежных испытаний в августе 2016 года. Первый полет первого прототипа состоялся в Мохаве 24 августа. Подробности испытаний Model 400 не известны. Считается, что самолет имеет высокий процент композиционных материалов в конструкции, и известно, что он оснащен одним двигателем General Electrcic F404-GE-102D.

Главной причиной отказа Northrop Grumman от участия в программе Т-Х и развития проекта Model 400 американскими обозревателями называются стоимостные параметры проекта. Сообщается, что в американской авиационной промышленности есть растущее ощущение, что выбор Т-Х будет осуществлен в конечном счете исходя из неофициальной самой низкой цены технически приемлемой модели. Northrop Grumman в этой ситуации опасалась, что неизбежно высокие затраты на полноценное создание принципиально нового типа самолета сделают ее предложение заведомо неконкурентноспособным для ВВС.

Выход Northrop Grumman из тендера Т-Х последовал спустя всего спустя несколько дней после отказа от участия в Т-Х другого потенциального претендента - корпорации Raytheon, намеревавшейся предложить на конкурс учебно-боевой самолет Т-100 - вариант итальянского самолета Leonardo M-346 Master. Здесь также причиной выхода из тендера называется стоимость предложения Raytheon, оцененная самой же корпорацией как чрезмерно высокая. Сообщается, что Raytheon пыталась добиться от своего итальянского партнера Leonardo 30-процентного снижения цены предложения Т-100. Компания Leonardo "работала в этом направлении, но не смогла этого добиться" - сообщал осведомленный источник. В результате партнерство Raytheon и Leonardo было расторгнуто, и Т-100 (М-346) выбыл из Т-Х.

Таким образом, как и во всех крупных американских авиационных программах последних лет, в конкурсе Т-Х в итоге произойдет битва между двумя главными грандами американского авиастроения - Lockheed Martin и Boeing. Корпорация Lockheed Martin в партнерстве с южнокорейской Korean Aerospace Industries (KAI) предлагает самолет Т-50А (вариант серийно производимого KAI T-50), а Boeing совместно со шведской группой Saab AB специально разработал самолет Boeing T-X (ВТХ-1), первый полет первого прототипа которого (серийный номер T1, регистрация N381TX) состоялся 20 декабря 2016 года в Сент-Луисе.

Об участии в программе Т-Х заявила также американская корпорация Sierra Nevada Corporation (SNC), осуществляющая для предложения на тендер разработку самолета специальной конструкции в партнерстве с турецкой государственной авиастроительной компанией Turkish Aerospace Industries (TAI). Однако этот проект следует считать заведомым аутсайдером Т-Х.


Представленный на выставке в Фарнборо полноразмерный макет учебно-боевого самолета Т-100, предлагаемого совместно итальянской компанией Leonardo-Finmeccanica и американской корпорацией Raytheon на будущий конкурс ВВС США на перспективный самолет повышенной подготовки по программе Т-Х. Самолет Т-100 представляет собой вариант учебно-боевого самолета Leonardo-Finmeccanica М-346 Master, ведущего свое происхождение от программы Як-130. Фарнборо, 09.07.2016
Источник: Михаил Жердев
03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Турция
Швеция
Южная Корея
Продукция
T-38 Talon
Як-130
Компании
BAE Systems
Boeing
KAI
L-3 Communications
Leonardo
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Raytheon
SAAB
TAI

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 06.02 18:40
  • 41
«Тракторные заводы» поставили ВДВ первый батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ
  • 06.02 18:39
  • 14
«Подсолнухи» апокалипсиса
  • 06.02 18:38
  • 2
Ученые получат карту неба в рентгеновском диапазоне с орбитальной обсерватории "Спектр-РГ"
  • 06.02 17:55
  • 7
Что произойдет, если самые мощные атомные ракетоносцы России и Америки вступят в бой? (The National Interest, США)
  • 06.02 17:40
  • 1
Мощности Воронежского авиазавода позволят собирать до 12 Ил-112В в год
  • 06.02 17:32
  • 11
Лукашенко предложил России дать Белоруссии самолеты вместо создания авиабазы
  • 06.02 16:04
  • 1
Гособоронзаказ для ульяновских заводов увеличили в пять раз в 2017 году
  • 06.02 15:57
  • 1
Развитие ОПК: Создается федеральный центр развития станкостроения
  • 06.02 15:55
  • 162
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 06.02 15:50
  • 4
В Воронеже собрали первый Ил-112
  • 06.02 15:37
  • 26
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 06.02 15:28
  • 2
Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиудар по складам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор
  • 06.02 15:07
  • 691
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 06.02 14:59
  • 19
В перспективе планируется модернизировать около 30 единиц Ил-38 для морской авиации ВМФ
  • 06.02 14:58
  • 842
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  