Заключен договор по проекту создания самолета Ил-114-300 на проведение ОКР



Cамолет Ил-114 (RA-91003, серийный номер 2053800109) компании "Радар-ММС", март 2014 г.

Источник: Дмитрий Яковлев / airliners.net Cамолет Ил-114 (RA-91003, серийный номер 2053800109) компании "Радар-ММС", март 2014 г.Источник: Дмитрий Яковлев / airliners.net

Между ПАО "ОАК" и дочерними предприятиями ОАО "Ил" и АО "РСК "МиГ" заключены договоры в целях проведения опытно-конструкторских работ и подготовки производства по программе модернизации и возобновления серийного производства регионального пассажирского самолета Ил-114-300. Средства федерального бюджета, полученные в качестве взноса в уставный капитал ПАО "ОАК", перечислены в 2016 году ОАО "Ил" и АО "РСК "МиГ" в размере 1 067 млн. руб. и 450 млн. руб. соответственно.

Головным изготовителем выступает АО "РСК "МиГ", на заводах которого будет осуществляться производство агрегатов и финальная сборка самолетов Ил-114-300. Разработчиком самолета является ОАО "Ил". В настоящий момент определен технический облик самолета и основные направления модернизации. Сформирована производственная кооперация, в которой примут участие предприятия ПАО "ОАК": ПАО "ВАСО", АО "Авиастар-СП", АО "АэроКомпозит". Работы по программе Ил-114-300 синхронизированы с ОДК по двигателю ТВ7-117СМ и двигателю второго этапа ТВ7-117СТ.

В ПАО "ОАК" проведена первая встреча в формате "Круглого стола" с участием ряда российских авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты Ан-24/Ан-26 или иностранные аналоги самолетов аналогичного класса (ATR-42, ATR-72, Q400) и при активной поддержке лизинговой компании ПАО "ГТЛК". По результатам встречи могут быть уточнены требования к самолету с учетом специфики будущей эксплуатации, обсуждены технические решения в рамках запланированных работ по модернизации платформы, а также вопросы с организацией послепродажного обслуживания для авиакомпаний и механизмов поддержки в рамках продвижения самолетов на рынок.

Выступая перед представителями потенциальных заказчиков самолета, вице-президент по гражданской авиации Владислав Масалов сообщил, что первый опытный образец Ил-114-300 планируется построить в 2018 году, сертифицировать его на соответствие нормам летной годности гражданских самолетов (НЛГС-3) и начать летные испытания. В качестве главного изменения типовой конструкции самолета Ил-114 будет осуществлена модернизация комплекса пилотажно-навигационного оборудования, замена двигателя, замена вспомогательной силовой установки и противообледенительной системы. На втором этапе продолжится модернизация Ил-114-300, позволяющая расширить ожидаемые условия эксплуатации, улучшить потребительские характеристики и обеспечить импортозамещение. С 2021 года планируется начать поставки серийных самолетов, сертифицированных по нормам авиационных правил (АП-25) укомплектованных двигателем ТВ7-117СМ. С 2023 года планируется поставлять самолет с более мощным двигателем ТВ7-117СТ. Производственные мощности позволяют выйти с 2022 года на плановый объем производства - 12 самолетов в год.

Прежде чем пойти в серию, самолет Ил-114 будет подвергнут глубокой модернизации. Воздушное судно будет комплектоваться современными двигателями отечественного производства, цифровым пилотажно-навигационным комплексом, обеспечивающим взлет и посадку в метеоусловиях, соответствующих категории II ИКАО, современным пассажирским салоном, гарантирующий комфортабельный полет во всем диапазоне высот. Улучшенные характеристики самолета позволят увеличить практическую дальность полета с максимальной нагрузкой, расширить диапазон температур, при которых разрешена эксплуатация самолета, использовать для взлета и посадки относительно короткие ВПП.

Общий объем финансирования программы Ил-114-300 на период 2016-2029 гг. составит 55,9 млрд рублей. Эта сумма включает затраты на ОКР, техническое перевооружение завода-изготовителя и предприятий кооперации, развертывание и поддержание системы послепродажного обслуживания, поддержку лизинга. Планируется производство и реализация до 100 самолетов для поставки в гражданскую авиацию, государственным заказчикам, на экспорт в специальном варианте исполнения.

Разработка Программы модернизации и возобновления серийного производства регионального пассажирского самолета Ил-114-300 ведется на основании поручения Президента Российской Федерации с целью первоочередного обеспечения внутреннего рынка авиаперевозок современными воздушными судами полностью отечественного производства в классе пассажирских самолетов с количеством мест 52-64 с полезной нагрузкой до 7 т. Самолет предназначен для замены на внутренних авиалиниях импортных самолетов аналогичного класса (ATR-42, ATR-72, Q400) и старых типов самолетов Ан-24/Ан-26.

Справочная информация

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК") создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России, в настоящее время государству в лице Росимущества принадлежит 90,5% акций холдинга.

В состав ОАК входят ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы, среди которых Компания "Сухой"; Корпорация "Иркут"; "ОАК - Транспортные самолеты"; Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина; Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"; "Туполев"; "Ильюшин Финанс Ко."; "Авиастар-СП"; "ВАСО"; РСК "МиГ"; ЭМЗ им. В. М. Мясищева; ЛИИ им. М. М. Громова; "АэроКомпозит"; ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева. Предприятия ОАК выполняют полный цикл работ – от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники.