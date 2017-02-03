Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Роскосмос: расследование аварии "Прогресса" - пример тесного сотрудничества РФ и США

06.02.2017 ИТАР-ТАСС 213 0
0
Понравилась новость?
 +1
ТГК «Прогресс МС-04»
ТГК «Прогресс МС-04»
Источник: ultrafreedom.ru

Глава госкорпорации Игорь Комаров выразил надежду на то, что сотрудничество двух стран в космической сфере расширится с приходом к власти новой администрации президента Дональда Трампа

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров считает сотрудничество России и США по расследованию причин аварии грузового корабля "Прогресс МС-04" примером успешного взаимодействия между странами в области космоса.

"Сейчас пример аварии "Прогресса" - это пример очень тесного сотрудничества. Мы вместе работаем над решением наших совместных проблем, в том числе, обеспечение работы наших совместных экипажей", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Комаров также выразил надежду на то, что сотрудничество между РФ и США в космической сфере будет расширяться с приходом новой администрации президента Дональда Трампа. "Мы надеемся, что разум возобладает, и сотрудничество в области космоса, в первую очередь, мирного космоса, расширится", - подчеркнул глава Роскосмоса.

Ранее газета "Известия" сообщала, что руководство Роскосмоса решило привлечь экспертов НАСА к расследованию причин аварии ракеты-носителя "Союз-У" с транспортным кораблем "Прогресс МС-04", которая произошла 1 декабря прошлого года.

В пресс-службе НАСА "Известиям" подтвердили, что агентство участвует в расследовании катастрофы, поскольку данный вопрос касается безопасности как российских, так и американских членов экипажа МКС. Помощь в расследовании оказывает в первую очередь команда, отвечающая за сотрудничество по линии МКС.

Грузовой корабль "Прогресс МС-04", запущенный 1 декабря 2016 года с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на 382-й секунде полета на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы. Корабль вез на станцию 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа.

03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз РН

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 06.02 18:40
  • 41
«Тракторные заводы» поставили ВДВ первый батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ
  • 06.02 18:39
  • 14
«Подсолнухи» апокалипсиса
  • 06.02 18:38
  • 2
Ученые получат карту неба в рентгеновском диапазоне с орбитальной обсерватории "Спектр-РГ"
  • 06.02 17:55
  • 7
Что произойдет, если самые мощные атомные ракетоносцы России и Америки вступят в бой? (The National Interest, США)
  • 06.02 17:40
  • 1
Мощности Воронежского авиазавода позволят собирать до 12 Ил-112В в год
  • 06.02 17:32
  • 11
Лукашенко предложил России дать Белоруссии самолеты вместо создания авиабазы
  • 06.02 16:04
  • 1
Гособоронзаказ для ульяновских заводов увеличили в пять раз в 2017 году
  • 06.02 15:57
  • 1
Развитие ОПК: Создается федеральный центр развития станкостроения
  • 06.02 15:55
  • 162
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 06.02 15:50
  • 4
В Воронеже собрали первый Ил-112
  • 06.02 15:37
  • 26
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 06.02 15:28
  • 2
Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиудар по складам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор
  • 06.02 15:07
  • 691
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 06.02 14:59
  • 19
В перспективе планируется модернизировать около 30 единиц Ил-38 для морской авиации ВМФ
  • 06.02 14:58
  • 842
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  