"Вертолеты России" обучат летчиков Минобороны управлять модернизированным Ка-27



Палубный вертолет Ка-27

Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС Палубный вертолет Ка-27Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Летчики-инструкторы Морской авиации ВМФ РФ прибыли в Кумертау (республика Башкортостан) для прохождения обучения по управлению модернизированным вертолетом Ка-27 производства холдинга "Вертолеты России". Обучение будет проводиться специалистами "Вертолетов России" на базе Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП).

На модернизированных вертолетах Ка-27М установлено новое оборудование, благодаря которому машина получила возможность кругового обзора, увеличила дальность обнаружения и поражения всех типов кораблей и субмарин. Кроме того, в новой версии вертолета внедрены современные виды передачи информации. "Помимо поставок техники заказчику и обучения инструкторского состава, холдинг "Вертолеты России" оказывает полный спектр услуг, включая гарантийное обслуживание техники и техническое сопровождение эксплуатации вертолетов"

За время обучения в КумАПП летчики-инструкторы ВМФ РФ ознакомятся с устройством Ка-27М, выполнят практические упражнения, чтобы овладеть управлением вертолетом на земле, и совершат ознакомительные полеты. В конце обучения инструкторский состав сдаст практические тесты по управлению машиной, после чего Ка-27М перегонят в Центр подготовки летчиков Морской авиации ВМФ в Ейск. Там он будет использоваться как учебный.

"Обеспечение морской авиации ВМФ современной вертолетной техников является одним из приоритетов. Помимо поставок техники заказчику и обучения инструкторского состава, мы оказываем полный спектр услуг, включая гарантийное обслуживание техники и техническое сопровождение эксплуатации вертолетов", - сообщил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" Владислав Савельев.

Модернизация Ка-27 проходила согласно государственному оборонному заказу. В конце 2016 года Министерство обороны Российской Федерации уже получило первую партию вертолетов Ка-27М.

Ка-27 – корабельный многоцелевой вертолет. Противолодочная версия машины, которая используется для обнаружения и ликвидации подводных лодок, следующих на глубине до 500 м и на скоростях до 75 км/ч. Вертолет может выполнять тактические задачи одиночно, в составе группы и взаимодействуя с кораблями в любых географических широтах.

МОСКВА, пресс-служба Госкорпорации "Ростех"