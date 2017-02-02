На Уралвагонзаводе поддерживается противопожарный режим
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Отрасли и сферы: Сухопутная техника + Состояние и перспективы ОПК
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Уралвагонзавод
Источник: РИА Новости
ЦАМТО, 2 января. На Уралвагонзаводе утверждены мероприятия на 2017 год по оснащению подразделений средствами пожаротушения, пожарно-техническим оборудованием и огнетушащими средствами.
Данная работа носит системный характер и проводится в целях дальнейшего улучшения противопожарного состояния объектов защиты головного предприятия корпорации УВЗ, а также в рамках выполнения мероприятий предписаний Государственного пожарного надзора.
Так, в текущем году на Уралвагонзаводе запланированы работы по монтажу систем противопожарной автоматики и охранно-пожарной сигнализации в 30 различных подразделениях. В перечень резервного пожарно-технического оборудования огнетушащих веществ вошли огнетушители, пожарные рукава и другие средства пожаротушения.
В 2016 году в этом направлении был выполнен большой объем работ. Осуществлен монтаж автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения на 8 объектах. В соответствии с утвержденным графиком и согласно регламентам проводилось техническое обслуживание уже имеющихся 438 установок с системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
В полном объеме для подразделений были закуплены первичные средства пожаротушения и огнетушащие вещества. Произведены работы по техническому обслуживанию, ремонту и перезарядке огнетушителей зарядной станцией отдела обеспечения. В соответствии с предписанием Госпожнадзора в зданиях, сооружениях цехов и отделов установлены противопожарные двери в количестве 115 штук. Проведено испытание наружных пожарных лестниц. Параводоканализационным цехом №2 произведен ремонт наружного производственно-пожарного водопровода, оборудования насосных станций, заменено 4 пожарных гидранта.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «НПК «Уралвагонзавод».
02.02.2017
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