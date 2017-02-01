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Сотрудники РКК "Энергия" ответят в суде за потопленные в океане спутники Глонасс

02.02.2017 Lenta.ru 38 0
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Неудачный старт "Протона"
Неудачный старт "Протона" 16 мая 2014г.
Источник: Роскосмос

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о крушении ракеты-носителя "Протон-М" с аппаратами "Глонасс", произошедшем в декабре 2010 года. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию "Ленты.ру" в среду, 1 февраля.

В злоупотреблении полномочиями обвиняются работники РКК "Энергия": начальник отдела Станислав Балакин, заместитель начальника отделения по бортовым и наземным системам космических аппаратов и средств выведения Сергей Ломтев и заместитель руководителя научно-технического центра по системам средств выведения Александр Мартынов и инженер отдела Юрий Большигин.

По версии следствия, обвиняемые "не обеспечили корректировку формулы расчета уровня заправки окислителя в документации", в результате чего 5 декабря 2010 года при заправке блока на стартовом комплексе космодрома "Байконур" необходимая масса жидкого кислорода была превышена на 1582 килограмма, что не позволило вывести на заданную орбиту три спутника "Глонасс-М".

В результате падения спутников государству причинен ущерб в размере 4,3 миллиарда рублей.

В ходе следствия обвиняемые не признали свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

6 декабря 2010 года ТАСС со ссылкой на собственные источники в ракетно-космической отрасли сообщил, что причиной неудачного запуска ракеты-носителя "Протон" с тремя спутниками ГЛОНАСС на борту специалисты считают ошибки в математическом обеспечении. По данным РИА Новости, неверные расчеты были загружены в бортовой компьютер ракеты. В результате двигатели придали ракете слишком большой импульс, что привело к отклонению корабля от заданной траектории. При этом подчеркивается, что все системы ракеты отработали согласно заданной программе.

Запуск "Протона" состоялся 5 декабря 2010 года с космодрома Байконур. После старта ракета отклонилась от заданной траектории на восемь градусов. В результате этого разгонный блок с тремя спутниками ГЛОНАСС вышел на незамкнутую орбиту и затонул в несудоходном районе Тихого океана в 1,5 тысячах километров от Гонолулу.

01.02.2017
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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Протон-(К)М
Компании
Энергия РКК
Проекты
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ГЛОНАСС
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