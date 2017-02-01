Первый Су-30К для Анголы в водухе



Первый истребитель Су-30К, прошедший ремонт и модернизацию на ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" в Барановичах (Белоруссия) для поставки ВВС Анголы по контракту 2013 года. Cамолет не окрашен. Январь 2017 года

Источник: m-4 / forums.airforce.ru Первый истребитель Су-30К, прошедший ремонт и модернизацию на ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" в Барановичах (Белоруссия) для поставки ВВС Анголы по контракту 2013 года. Cамолет не окрашен. Январь 2017 годаИсточник: m-4 / forums.airforce.ru

На веб-ресурсе forums.airforce.ru участником m-4 выложены фотографии поднятого в воздух первого истребителя Су-30К, отремонтированного и модернизированного для ВВС Анголы на ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" в Барановичах (Белоруссия).

Напомним, что контракт на приобретение Анголой в счет российского кредита 12 из 18 бывших индийских истребителей Су-30К был подписан АО "Рособоронэкспорт" в ходе визита в эту страну вице-премьера Правительства России Дмитрия Рогозина в октябре 2013 года. В настоящее время предполагается, что все 12 истребителей, проходящихся ремонт и модернизацию на 558-м АРЗ в Барановичах, будут переданы Анголе в течении 2017 года.

Истребители Су-30К (Т-10ПК) представляют собой "переходные" самолеты, построенные в качестве первых 18 машин на Иркутском авиационном заводе АО "Корпорация "Иркут" для поставки Индии по программе Су-30МКИ по соглашениям 1996 и 1998 годов. Самолеты Су-30К (серйиные номера с 04-01 по 04-10 и с 05-01 по 05-08) были поставлены ВВС Индии в 1997-1999 годах, но по соглашению от декабря 2005 года были возвращены индийской стороной корпорации "Иркут" в обмен на поставку Индии 16 новых полноценных истребителей Су-30МКИ иркутского производства в 2007 году.

В июле 2011 года все 18 возвращенных индийской стороной Су-30К были перевезены из Индии на 558-й АРЗ в Барановичах, где поставлены на хранение с целью последующей перепродажи, оставаясь собственностью корпорации "Иркут". В Российскую Федерацию самолеты возвращены не были с целью избежания уплаты соответствующих пошлин за ввоз.