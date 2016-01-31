Вышел финальный лонгрид в рамках проекта «Новое оружие России»



Продукция Уралвагонзавода

Источник: Донат Сорокин/ТАСС Продукция УралвагонзаводаИсточник: Донат Сорокин/ТАСС

ЦАМТО, 31 января. В рамках совместного спецпроекта МИА «Россия сегодня» и корпорации УВЗ опубликован восьмой лонгрид, посвященный инженерным машинам Уралвагонзавода. Он является финальным в рамках проекта «Новое оружие России».

«Этот важный проект был реализован нами в течение полугода. Сейчас уже очевидно, что он стал очень успешным. Мы показали, что корпорация УВЗ – это не только танки, а большая часть техники для сухопутных войск. Пользователи интернета смогли увидеть, как действует спецтехника корпорации, узнать о ее конструкторских особенностях и технических характеристиках, познакомиться с историей создания и другими интересными фактами в уникальном интерактивном формате, реализованном нашими коллегами из «Россия сегодня», – отметил статс-секретарь, заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич.

Так, в восьмом лонгриде подчеркивается особая роль бронированной машины разминирования БМР-3М, бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-1М и инженерной машины разграждения ИМР-3М на поле боя. В корпорации УВЗ отмечают, что работа инженерной техники незаметна, но без нее выполнение боевых задач затрудняется или становится невозможным.

Разработчиком изделий является Уральского КБ транспортного машиностроения (Нижний Тагил), которое также входит в состав интегрированной структуры УВЗ. Машины созданы на базе танка Т-90. Они оснащены многотопливным дизельным двигателем, обеспечивающим показатели подвижности на уровне базового танка. Эти и многие другие технические возможности инженерных машин УВЗ наглядно показаны в лонгриде. Посетители сайта [urlhttp://ria.ru/arms=]ria.ru/arms[/url] увидят, как блестяще виртуальные машины справляются со своими задачами. Материал сопровождается реальными фото- и видеороликами, в которых инженерная техника не менее виртуозно помогает боевым машинам. Число просмотров лонгридов приблизилось к 1 миллиону.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «НПК «Уралвагонзавод».