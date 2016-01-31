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Белоруссия подарит Сербии установки "Бук" и истребители МиГ-29

01.02.2017 Белорусские новости 20 0
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Истребители МиГ-29
Истребители МиГ-29 ВВС Беларуси
Источник: Википедия

Техника будет поставлена в 2018 году.

На днях Александр Лукашенко на встрече с председателем правительства Сербии Александром Вучичем в Минске заявил: "Мы даже в самые трудные времена всегда вас поддерживали и будем поддерживать. […] Поэтому вы можете рассчитывать на Белоруссию и должны знать: все, что мы можем, мы всегда для Сербии сделаем".

От слов к реальным действиям Белоруссия перешла оперативно. В воскресенье стало известно, что наша страна передаст Сербии два дивизиона (12 СОУ) зенитно-ракетных комплексов "Бук" и два звена (восемь машин) многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29. Правда, с одним условием - Белград самостоятельно оплатит их ремонт и модернизацию. Об этом подарке в ночь с пятницы на субботу сообщил министр обороны Сербии Зоран Джорджевич, вернувшись из поездки в Минск. По его словам, техника будет поставлена в Сербию 2018 году.

"Речь идет о двух дивизионах системы "Бук" и о восьми МиГ-29, которые должны быть переданы в течение следующего года. Вместе с самолетами, которые передаст Сербии Россия, система ПВО Сербии значительно усилится", - приводит газета "Политика" слова министра.

Детали сотрудничества будут обсуждаться с мая этого года, когда предусмотрено создание совместного органа по сотрудничеству в области обороны, аналогичного тем, которые уже существуют у Сербии с другими странами. В связи с этим глава военного ведомства не мог назвать точную сумму, в которую обойдется ремонт и модернизация "Буков" и МиГов.

Джорджевич также отметил большой потенциал сербско-белорусских отношений в военно-технической области, а также возможность создания совместных проектов в оборонной промышленности с выходом на рынки третьих стран. "Белорусские грузовики и строительная техника были бы интересны для сербской армии. Есть возможность сотрудничества по вопросу ремонта и модернизации различных систем оружия российского происхождения. Белоруссия заинтересована ракетным топливом и другими товарами нашей промышленности", - сказал министр.

Премьер-министр Сербии Александар Вучич 26-27 января посетил с визитом Беларусь. В ходе поездки состоялась его вышеупомянутая встреча с Александром Лукашенко, а также с премьером Андреем Кобяковым. Стороны договорились развивать военно-техническое сотрудничество и стремиться нарастить объем взаимной торговли до 500 миллионов долларов товарооборота.

Ранее агентство ТАНЮГ сообщило, что Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 С и 30 боевых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2. При этом модернизация самолетов будет осуществлена в три этапа и обойдется Сербии от 180 до 230 миллионов евро. На встрече также обсуждался вопрос о системах ПВО "Бук-М1", "Бук-М2" и о зенитном пушечно-ракетном комплексе "Тунгуска".

Таким образом, к концу 2018-го года ВС Сербии получат 14 многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29, 30 танков Т-72 С, 30 БРДМ-2, а также два дивизиона ЗРК "Бук" (включает 12 самоходных огневых установок и около 15 единиц вспомогательной техники), что значительно укрепит обороноспособность страны. Ранее Белград также подписал контракт на приобретение 9 боевых вертолетов H145M с компанией Airbus Helicopters.

30.01.2017
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Белоруссия
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Продукция
БРДМ-2
Бук-М1
Бук-М2
МиГ-29
Т-72
Тунгуска
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