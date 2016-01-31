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В Алеппо появился филиал Российского противоминного центра

01.02.2017 ИТАР-ТАСС 18 0
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Алеппо
Действия отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации по разминированию города Алеппо (Сирия), декабрь 2016 года
Источник: Отдел информационного обеспечения Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации / lenta.ru

После прохождения обучения курсанты сформируют специальную инженерно-саперную часть

АЛЕППО /Сирия/, 31 января. /ТАСС/. Международный противоминный центр Вооруженных сил РФ открыл филиал в городе Алеппо, недавно освобожденном от боевиков. Здесь пройдут обучение лучшие сирийские военнослужащие, которые затем будут участвовать в разминировании освобожденных территорий, сообщил журналистам начальник центра Игорь Михалик.

"В городе сформирован центр по подготовке сирийских специалистов. Уже сейчас поступили заявки, с 31 января мы начинаем обучение первой группы. Ожидаем примерно 50 - 70 военнослужащих сирийской армии для первого этапа подготовки", - сказал он.

Курсанты после прохождения обучения в центре сформируют специальную инженерно-саперную часть. Она будет участвовать в разминировании Алеппо и других освобожденных территорий Сирии. Обучение будет длиться от одного до трех месяцев, в зависимости от специфики курса. Теоретические занятия будут проходить в специально оборудованных классах, практические - на местности с применением новейшего оборудования. Преподавать в центре будут опытные российские специалисты.

"Плохой сапер не может быть хорошим учителем. Только хороший сапер может научить своему делу так же хорошо, как он им владеет сам", - рассказал Михалик, характеризуя профессиональные навыки преподавателей.

По его словам, саперам в Алеппо предстоит очень много работы. "Обнаружен склад с противопехотными минами направленного действия и противотанковыми минами кумулятивного действия. Очень важно, что производство данных мин поставлено на широкий поток. Все мины хорошего качества, заводского изготовления. То есть мы видим следы минной войны", - отметил он.

Ранее сообщалось, что российские военные саперы в течение недели разминировали более 360 гектаров территорий Алеппо и 75 километров дорог. Обезврежено более тысячи взрывоопасных предметов. В свои дома в восточном Алеппо вернулись уже более 12 тысяч мирных жителей, им оказывается необходимая помощь, отмечали в российском оборонном ведомстве.

Военная полиция

Помощь саперам оказывают подразделения военной полиции, в которых проходят службу военнослужащие из Чеченской Республики. Они выполняют задачи по сопровождению и охране российских военных инженеров, социально значимых городских учреждений, оказывают помощь местным властям по поддержанию правопорядка в городе, сопровождают гуманитарные грузы. Население Алеппо видит в них гарантию своей безопасности.

Накануне в Алеппо российские военные полицейские провели тактико-специальные занятия со своими коллегами из Сирии. В расположение подразделения прибыли более 10 человек. Вместе с офицерами из России они отработали несколько задач - передвижение группами по 2-3 человека, огневое прикрытие групп в условиях боя в городе, эвакуация раненных, зачистка и осмотр зданий, посадка и высадка из бронированного спецавтомобиля "Тайфун". Командиры отделений российской военной полиции также подробно рассказали коллегам, как правильно должны передвигаться по городским улицам дозоры, где могут находиться боевики, объяснили систему условных знаков и жестов, которыми обмениваются группы.

31.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Тайфун

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