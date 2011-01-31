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"Ъ": Воронежский механический завод отдадут под управление НПО "Энергомаш"

31.01.2017 ИТАР-ТАСС 81 0
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НПО "Энергомаш"
НПО "Энергомаш"
Источник: Алексей Филиппов/ТАСС

"Дорожная карта" перехода ВМЗ в ведомство "Энергомаша" уже разработана

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Воронежский механический завод (ВМЗ), производящий двигатели для ракет-носителей типа "Союз" и "Протон", будет передан под управление научно-производственному объединению "Энергомаш". Об этом пишет газета "Коммерсантъ". Отмечается, что в "Роскосмосе" и правительстве РФ считают, что это поможет вывести предприятие, допустившее выпуск бракованных и затормозивших пусковую программу "Протона" ракетных двигателей из кризиса.

"В рамках формирования интегрированной структуры ракетного двигателестроения, а также для реализации стратегии по повышению качества выпускаемой продукции "Роскосмоса" было принято решение о переходе ВМЗ под наше управление", - подтвердил изданию гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов. По его словам, "дорожная карта" преобразований уже разработана. Теперь химкинское предприятие будет управлять двумя воронежскими активами: ранее к "Энергомашу" присоединилось Конструкторское бюро химавтоматики.

Ранее вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин поручил НПО "Энергомаш" немедленно навести порядок на Воронежском механическом заводе, допустившем брак при производстве двигателей второй и третьей ступеней ракет "Протон-М". Из-за подмены технической документации три "Протона-М" будут разобраны. "Двигатели 2 и 3 ступеней заменены", - сообщил Рогозин. По его словам, для этого пуски ракет-носителей "Протона-М" будут приостановлены на три с половиной месяца.

Также вице-премьер сообщил, что для исправления ситуации с качеством выпускаемой продукции Воронежскому механическому заводу будет оказана экономическая поддержка для проведения технического перевооружения.

30.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ВМЗ
КБХА
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз РН

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