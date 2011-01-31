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Росгвардия полностью откажется от гусеничной техники

31.01.2017 РИА Новости 103 0
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Урал-432009-0020-73 ("Урал-ВВ")
Бронированный автомобиль с однообъемным корпусом Урал-432009-0020-73 ("Урал-ВВ"). Екатеринбург, февраль 2015 года
Источник: www.oblgazeta.ru

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Войска Национальной гвардии РФ намерены отказаться от гусеничной техники, переведя ее на колесную тягу, сообщил РИА Новости заместитель начальника центра инженерно-технического обеспечения Росгвардии - главный инженер подполковник Александр Коршков.

"Следует сказать, что войска Росгвардии являются мобильными и маневременными, поэтому в настоящее время идет перевод всей гусеничной техники на колесную базу. Делается это, прежде всего, в целях унификации изделий и техники, а также их агрегатов", - сказал Коршков.

Он уточнил, что базовым автомобилем для Росгвардии станет Урал-4320 и его модификации.

"На сегодняшний день у нас осталось совсем немного единиц используемой гусеничной техники, вся она находится в Северо-Кавказком регионе", - добавил Коршков.

В апреле 2016 года президент РФ Владимир Путин объявил о создании национальной гвардии на базе внутренних войск МВД и внес в Госдуму соответствующие законопроекты. Новый федеральный орган исполнительной власти занимается борьбой с терроризмом и организованной преступностью, обеспечивать правовые режимы чрезвычайного положения и контртеррористической операции, охранять важные государственные объекты и спецгрузы, содействовать ФСБ в охране государственной границы. Росгвардии также поручено контролировать частную охранную деятельность и оборот оружия.

30.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Урал-4320
Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир

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