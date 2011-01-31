Корвет "Совершенный", построенный для ТОФ, вышел на испытания в море



Вывод строящегося для ВМФ России корвета "Совершенный" проекта 20380 из строительного эллинга ОАО "Амурский судостроительный завод" в плавучий док. Комсомольск-на-Амуре, 22.05.2015

Источник: pressa-tof.livejournal.com Вывод строящегося для ВМФ России корвета "Совершенный" проекта 20380 из строительного эллинга ОАО "Амурский судостроительный завод" в плавучий док. Комсомольск-на-Амуре, 22.05.2015Источник: pressa-tof.livejournal.com

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Новейший корвет проекта 20380 "Совершенный", построенный на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота (ТОФ), вышел в море для проведения заводских ходовых испытаний (ЗХИ), сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

В частности, будет проверена работа силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации, якорного устройства.

"Также будут проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля", - сообщил Матвеев.

По его словам, в состав сдаточной команды, помимо экипажа корабля, входят специалисты различных подразделений завода-изготовителя и контрагенты.

"Заводские ходовые испытания являются одним из обязательных этапов, завершающих процесс строительства любого корабля…", - добавил Матвеев.

Корвет проекта 20380 "Совершенный" - многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны действия с управляемым ракетным оружием, предназначенный для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта.

Длина корвета - более 100 метров, водоизмещение - 2220 тонн. Корвет способен совершать походы дальностью в четыре тысячи миль. Вооружение - ракеты противокорабельного комплекса "Уран" и зенитно-ракетного комплекса "Редут", торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки. На корме устроена вертолетная площадка с ангаром для базирования вертолета Ка-27 в противолодочном варианте.