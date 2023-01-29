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"Ростех" оптимизирует работу предприятий радиоэлектронной отрасли - СМИ

30.01.2017 Интерфакс-АВН 67 0
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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов
Источник: Петр Кассин / Коммерсантъ

Грядут кадровые и структурные изменения. Нужно повысить возможности головных разработчиков важнейших видов военной техники

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Кадровые перестановки в ближайшее время произойдут на ряде предприятий госкорпорации "Ростех", они затронут, прежде всего, предприятия радиоэлектроники, занятые в исполнении гособоронзаказа, пишет в пятницу газета "Коммерсант".

"Глава Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) Александр Якунин возглавит концерн "Созвездие", а его бывший гендиректор Азрет Беккиев сконцентрируется на работе генконструктора. Предполагается, что сама ОПК в будущем будет объединена с другой компанией "Ростеха" - "Росэлектроникой". Вместе с предприятиями АФК "Система" - РТИ и "Микрон" - ее активы должны стать основой совместного микроэлектронного холдинга", - сказано в публикации.

О грядущих кадровых перестановках в радиоэлектронной промышленности "Ъ" рассказали несколько топ-менеджеров оборонных компаний, а также чиновник, близкий к Минобороны. Они утверждают, что в первую очередь кадровые решения коснутся руководства воронежского концерна "Созвездие". Эту информацию "Ъ" подтвердил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов: по его словам, гендиректору ОПК Александру Якунину предложено возглавить "Созвездие", а Азрету Беккиеву - стать генконструктором предприятия.

У перестановок две причины, сказано в публикации со ссылкой на С.Чемезова.

Первая заключается "в разделении операционной деятельности и управленческих функций с научными компетенциями", вторая - в повышении статуса и возможностей этих структур как "головных разработчиков важнейших видов военной и специальной техники".

Персональной задачей на новом посту А.Якунина, являющегося также председателем совета директоров "Созвездия", станет координация усилий оборонных предприятий, создающих образцы связи и автоматических систем управления для армии, а также "повышение инвестиционной привлекательности актива". "Это логическое продолжение процессов интеграции в промышленности, идущих в последние годы",- считает С.Чемезов.

Говоря о том, почему концерны "Созвездие", "Автоматика" и "Вега" передали "Ростеху", газета напоминает, в частности, что "Созвездие" ведет разработку единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ). Она предназначена для комплексного управления войсками с использованием навигации, спутниковых и беспилотных средств наблюдения.

Работы по этой программе ведутся с 2000 года на основании указа президента "О концепции создания единой системы управления войсками (силами) и оружием в тактическом звене на период до 2010 года". В 2007 году базовый комплект ЕСУ ТЗ был передан для испытаний, но в 2010 году по итогам проведенных командно-штабных учений военные эксперты сделали разработчикам системы 105 замечаний.

Сейчас, по признанию военных источников "Ъ", ряд подсистем управления снова проходит опытную эксплуатацию в войсках. До 2020 года в войска должны поступить 40 бригадных комплектов ЕСУ ТЗ на общую сумму свыше 300 млрд руб, говорится в статье.

27.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
  • В новости упоминаются
Компании
Концерн «Созвездие»
Минoбороны РФ
ОПК АО
Ростех
Персоны
Беккиев Азрет
Чемезов Сергей
Якунин Александр
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ

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