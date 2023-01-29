Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ОДК получила займ ФРП на развитие программы нового двигателя ТВ7-117СТ

30.01.2017 ЦАМТО 98 0
0
Понравилась новость?
 +1
ТВ7-117СТ
Турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ
Источник: http://bastion-karpenko.ru/

ЦАМТО, 27 января. АО «ММП имени В.В.Чернышева» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) получило займ от Фонда развития промышленности (ФРП) на приобретение высокоточных станков в целях обеспечения требуемых стандартов качества и надежности нового турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ.

Создание двигателя ТВ7-117СТ, предназначенного для перспективного российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, является одной из приоритетных программ ОДК. АО «ММП имени В.В.Чернышева» участвует в проводимой ОДК опытно-конструкторской работе по ТВ7-117СТ. Двигатель будет серийно изготавливаться в расширенной кооперации ОДК, ключевыми предприятиями которой являются АО «Климов» (разработчик), АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» и АО «ММП им. В.В.Чернышева». На АО «ММП имени В.В.Чернышева» производятся узлы турбокомпрессора и свободной турбины – одна из наиболее технически сложных частей двигателя.


«ФРП предоставил нам наиболее выгодные условия кредитования, – сообщил управляющий директор АО «ММП имени В.В.Чернышева» Амир Хакимов. – Средства фонда будут «работать» на возрождение авиационной промышленности. Благодаря нашему сотрудничеству с ФРП и Минпромторгом РФ на предприятии будут созданы новые рабочие места. Приобретаемое оборудование позволит обеспечить серийный выпуск ключевых деталей и узлов двигателя ТВ7-117СТ. Таким образом, со стороны АО «ММП имени В.В.Чернышева» будет сделано все возможное для своевременного проведения летных испытаний нового перспективного самолета».


Договор на лизинг оборудования заключен с группой компаний «Балтийский лизинг» на сумму 550,192 млн. рублей.


«Оборудование в рамках этого проекта уже частично поставлено на предприятие, – отметил главный инженер АО «ММП имени В.В.Чернышева» Владислав Кочкуров. – Это позволит нам освоить производство отдельных деталей ТВ7-117СТ с соблюдением требуемых стандартов точности».


«ФРП постоянно работает над созданием эффективных инструментов развития промышленного бизнеса, – заявил, в свою очередь, Михаил Макаров, заместитель директора Фонда развития промышленности. – АО «ММП имени В.В.Чернышева» стало уже вторым заемщиком ФРП по новой программе «Лизинговые проекты».


Турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ расширяет семейство газотурбинных двигателей ТВ7-117 разработки АО «Климов». Он является глубокой модернизацией двигателя ТВ7-117СМ (предназначен для регионального пассажирского самолета Ил-114) в части повышения мощности, ресурса и надежности. В новое изделие заложены передовые технические и конструктивные решения. Мощность на максимальном взлетном режиме составляет 3000 л.с., на повышенном чрезвычайном режиме – 3600 л.с.. При сухой массе не более 500 кг двигатель имеет удельный расход топлива меньше 200 грамм на л.с. в час.


АО «ММП имени В.В. Чернышева» уже имеет опыт производства двигателей данного типа – именно на этом предприятии ранее был организован выпуск двигателей ТВ7-117С/СМ.


Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «ОДК».

27.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
117С
Ил-112
Ил-114
ТВ7-117
Компании
Климов
Минпромторг РФ
ММП им.Чернышева
ОДК УК
Салют НПЦГ
Сухой ПАО

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 30.01 01:09
  • 7
Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
  • 30.01 01:01
  • 5
ОАК планирует производить 12 самолетов Ил-114 в год
  • 30.01 00:57
  • 1
Новейший МиГ-35 заинтересует ряд европейских стран, считают в ФСВТС
  • 30.01 00:51
  • 1
Портфель заказов РСК "МиГ" составляет около $4 млрд
  • 30.01 00:33
  • 4
Летчики положительно оценили МиГ-35 в ходе первого полета на испытаниях
  • 29.01 23:56
  • 23
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 29.01 23:49
  • 15
Газета раскрыла планы возвращения Пальмиры с помощью "Аллигаторов" и "Грачей"
  • 29.01 23:43
  • 1
ВКС РФ и ВВС Турции провели операцию против ИГ в районе Эль-Баба
  • 29.01 23:31
  • 37
У Ил-112 растут крылья
  • 29.01 23:06
  • 18
Китай шокирован "интенсивностью производства" F-35
  • 29.01 22:55
  • 6
На Украине испытали "ударный" беспилотник
  • 29.01 22:51
  • 101
Выборы в США 2016
  • 29.01 22:44
  • 3350
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.01 21:56
  • 4154
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 29.01 21:33
  • 243
«Армата» пробивает полтора метра брони
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  