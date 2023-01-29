ОДК получила займ ФРП на развитие программы нового двигателя ТВ7-117СТ



Турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ

Источник: http://bastion-karpenko.ru/ Турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТИсточник: http://bastion-karpenko.ru/

ЦАМТО, 27 января. АО «ММП имени В.В.Чернышева» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) получило займ от Фонда развития промышленности (ФРП) на приобретение высокоточных станков в целях обеспечения требуемых стандартов качества и надежности нового турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ.

Создание двигателя ТВ7-117СТ, предназначенного для перспективного российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, является одной из приоритетных программ ОДК. АО «ММП имени В.В.Чернышева» участвует в проводимой ОДК опытно-конструкторской работе по ТВ7-117СТ. Двигатель будет серийно изготавливаться в расширенной кооперации ОДК, ключевыми предприятиями которой являются АО «Климов» (разработчик), АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» и АО «ММП им. В.В.Чернышева». На АО «ММП имени В.В.Чернышева» производятся узлы турбокомпрессора и свободной турбины – одна из наиболее технически сложных частей двигателя.

«ФРП предоставил нам наиболее выгодные условия кредитования, – сообщил управляющий директор АО «ММП имени В.В.Чернышева» Амир Хакимов. – Средства фонда будут «работать» на возрождение авиационной промышленности. Благодаря нашему сотрудничеству с ФРП и Минпромторгом РФ на предприятии будут созданы новые рабочие места. Приобретаемое оборудование позволит обеспечить серийный выпуск ключевых деталей и узлов двигателя ТВ7-117СТ. Таким образом, со стороны АО «ММП имени В.В.Чернышева» будет сделано все возможное для своевременного проведения летных испытаний нового перспективного самолета».

Договор на лизинг оборудования заключен с группой компаний «Балтийский лизинг» на сумму 550,192 млн. рублей.

«Оборудование в рамках этого проекта уже частично поставлено на предприятие, – отметил главный инженер АО «ММП имени В.В.Чернышева» Владислав Кочкуров. – Это позволит нам освоить производство отдельных деталей ТВ7-117СТ с соблюдением требуемых стандартов точности».

«ФРП постоянно работает над созданием эффективных инструментов развития промышленного бизнеса, – заявил, в свою очередь, Михаил Макаров, заместитель директора Фонда развития промышленности. – АО «ММП имени В.В.Чернышева» стало уже вторым заемщиком ФРП по новой программе «Лизинговые проекты».

Турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ расширяет семейство газотурбинных двигателей ТВ7-117 разработки АО «Климов». Он является глубокой модернизацией двигателя ТВ7-117СМ (предназначен для регионального пассажирского самолета Ил-114) в части повышения мощности, ресурса и надежности. В новое изделие заложены передовые технические и конструктивные решения. Мощность на максимальном взлетном режиме составляет 3000 л.с., на повышенном чрезвычайном режиме – 3600 л.с.. При сухой массе не более 500 кг двигатель имеет удельный расход топлива меньше 200 грамм на л.с. в час.

АО «ММП имени В.В. Чернышева» уже имеет опыт производства двигателей данного типа – именно на этом предприятии ранее был организован выпуск двигателей ТВ7-117С/СМ.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «ОДК».