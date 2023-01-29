Росгвардия начнет разработку новейшей боевой машины инженерной разведки
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Отрасли и сферы: Автомобилестроение + Новые разработки, Сухопутная техника + Новые разработки
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Военнослужащие Росгвардии
Источник: FLB.ru
ЦАМТО, 27 января. Центр инженерно-технического обеспечения Росгвардии приступает к разработке боевой машины инженерной разведки и разминирования, не имеющей аналогов. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил заместитель начальника центра – главный инженер подполковник Александр Коршков.
«В этом году нами намечено проведение научно-исследовательской работы, а затем и опытно-конструкторская работа по разработке опытного образца специальной инженерной машины, которая не имеет аналогов», – пояснил А.Коршков.
Он добавил, что, скорее всего, машина будет создаваться на базе автомобиля «КамАЗ».
«Данная разработка предназначена для ведения круглосуточной инженерной разведки местности, путей движения колон войск, минно-взрывных и невзрывных заграждений в интересах обеспечения безопасности войск Росгвардии. Кроме того, данный вид техники будет оснащен оптическими средствами наблюдения, предназначенными для выявления затоплений и завалов», – отметил представитель ведомства.
А.Коршков добавил, что если ранее инженерные подразделения использовали гусеничную технику отдельно для разграждения и отдельно для разминирования местности, то разрабатываемый образец будет сочетать в себе обе функции, передает «РИА Новости».
27.01.2017
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