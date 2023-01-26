Выполнение гособоронзаказа по итогам 2016 года составило 98,8%



Президент России В.В. Путин осматривает образцы боевых машин на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в цеху головного предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Нижний Тагил, 25.11.2015

Источник: Пресс-служба Президента России Президент России В.В. Путин осматривает образцы боевых машин на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в цеху головного предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Нижний Тагил, 25.11.2015Источник: Пресс-служба Президента России

Полученный результат президент России Владимир Путин назвал хорошим показателем

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил высокий показатель выполнения гособоронзаказа в 2016 году - 98,8%.

"В прошлом году - (гособоронзаказ был выполнен на) 98,8%", - заявил он на заседании Военно-промышленной комиссии.

"Хороший показатель, - подчеркнул глава государства. - Я благодарю министерства, ведомства, коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса и коллегию ВПК за ответственную, скоординированную работу, за определяющий вклад в переоснащение Вооруженных сил, в укрепление национальной обороноспособности".

Путин заметил, что в 2013 году гособоронзаказ был выполнен на 93%, в 2014 году - на 96,7%, в 2015 году - на 97,6%.

Собственные наработки в робототехнике

Путин подчеркнул, что России нужны собственные эффективные наработки в сфере робототехнических комплексов для нужд Вооруженных сил.

По его словам, "автономные робототехнические комплексы являются" одним из важных направлений развития вооружений. "Они способны принципиально изменить всю систему вооружений сил общего назначения. Нам нужны свои эффективные наработки и в этой сфере", - сказал глава государства.

"И, конечно, необходимо формировать научно-технические заделы под новую программу вооружений", - продолжил президент. Он напомнил, что в прошлом году обсуждались планы по созданию совета главных конструкторов сил общего назначения. "Попросил бы проинформировать, чем завершилась эта работа, как будет организована деятельность совета", - обратился Путин к участникам совещания.

Лучшее вооружение

Президент России также потребовал оснастить сухопутные войска лучшим вооружением и существенно нарастить их боевой потенциал.

"Наряду с авиационными и морскими силами значение сухопутных войск в возможных военных конфликтах, конечно, очень велико, и наша задача - дать им самое лучшее вооружение, оснастить современной техникой, существенно нарастить боевой потенциал", - заявил Путин.

Он отметил, что "одним из ключевых показателей эффективности наземных войск является их мобильность, готовность к переброске на дальние расстояния и развертыванию в самые короткие сроки". "Необходимо повысить оперативность этих действий, увеличить скорость перемещения частей и соединений", - указал президент.

По мнению Путина, "по-прежнему остро стоит задача оснащения сил общего назначения современными средствами связи". "Многое уже сделано, но практика показывает, что еще не все проблемы в этой части решены", - признал он.

Он напомнил, что "сейчас разрабатывается новая государственная программа вооружений до 2025 года". "В ходе ее выполнения к 2020 году уровень оснащения армии и флота современными образцами вооружений и техники должен составить не менее 70%", - констатировал глава государства. По его словам, "для решения этой задачи необходима уверенная, стабильная, ритмичная работа всего оборонно-промышленного комплекса, техника, направляемая в войска, должна в полной мере отвечать требованиям по качеству, по надежности". "Предприятия, выполняющие контракты, должны обеспечить ритмичные поставки в армию", - поставил задачу Путин.

На заседании он предложил обсудить основные направления развития сил общего назначения. "Речь идет о долгосрочных планах до 2025 года и на дальнейшую перспективу", - уточнил президент.

Тщательный анализ опыта

Путин в ходе заседания также поручил представителям военно-промышленного комплекса РФ тщательно анализировать опыт применения вооружения в боевых условиях.

Он отметил, что "всю работу по укреплению сил общего назначения нужно строить исходя из четкого понимания потенциальных конфликтов и общего направления развития Вооруженных сил и в мире, и в нашей стране". "Нужно тщательно анализировать опыт применения вооружения и военной техники, в том числе, и в боевых условиях - как нами, так и другими странами", - поставил задачу президент.

Кроме того, Путин поручил обратить особое внимание организации и качеству ремонта вооружений и военной техники.