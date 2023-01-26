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Украинской армии не хватает вооружений из-за проблем с финансированием

27.01.2017 ИТАР-ТАСС 41 0
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ВС Украины
ВС Украины
Источник: Reuters

Из-за отсутствия средств концерн вынужден будет отправить в неоплачиваемый отпуск большинство сотрудников Львовского бронетанкового завода

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получают новую военную технику из-за нехватки бюджетных средств. Об этом заявили в пресс-службе государственного концерна Украины "Укроборонпром".

"Украинские военные не получают современные танки "Оплот", бронемашины "Дозор-Б" и другую новую технику из-за недофинансирования, - заявили в госконцерне. - Из-за отсутствия государственных средств "Укроборонпром" должен будет отправить в неоплачиваемый отпуск большинство сотрудников Львовского бронетанкового завода".

Как пояснили в "Укроборонпроме", государство в настоящее время способно обеспечивать только минимальные потребности армии, без инвестиций в производство и технологии.

Согласно бюджету Украины на 2017 год, расходы на сектор обороны и безопасности страны составляют 5,2 процента от ВВП. Однако, как отмечают украинские эксперты в военной сфере, большая часть средств, которые выделяются ВСУ, не доходит по назначению из-за коррупции. По мнению генерала армии, экс-главы украинской разведки Николая Маломужа, средства, предусмотренные бюджетом, позволяют решить проблемы переоснащения армии, реализовать инфраструктурные проекты и обеспечить высокую зарплату военным. "Однако львиная доля на это не идет из-за коррупции", - пояснил он.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, член наблюдательного совета концерна "Укроборонпром" Сергей Пашинский также заявлял о трудностях в сфере украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). По его словам, предприятия ВПК в настоящее время фактически стоят без заказов, а весь потенциал заключается лишь в тотальной распродаже имущества, которое осталось в наследство от Советского Союза. "Отрасли все уничтожены, потенциал нулевой, денег нет", - констатировал он. Пашинский указывал, что Украина самостоятельно может производить лишь броневик "Дозор" и миномет "Молот".

26.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Украина
Продукция
Т-84 Оплот
Компании
Укроборонпром

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