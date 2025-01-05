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В случае отзыва двигателей II и III ступени ракеты-носителя "Протон" будут отложены запуски спутников Echostar-21 и "Благовест" - источник

26.01.2017 Интерфакс 18 0
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РН "Протон-М"
РН "Протон-М"
Источник: www.aex.ru

Байконур/Москва. 25 января. ИНТЕРФАКС - Предполагаемый отзыв двигателей второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М", собранных на "Воронежском механическом заводе" может спровоцировать перенос запусков нескольких спутников, включая военный "Благовест".

Как сообщил "Интерфаксу" источник на Байконуре, из-за возможного отзыва, спутник Echostar-21 может быть запущен в середине года.

"Возвращение на завод и проверка двигателей второй и третьей ступени ракеты-носителя, а также возвращение на Байконур займет от четырех месяцев. Поэтому запуск Echostar-21 может быть перенесен на середину года", - сказал источник.

В свою очередь, перенесен также может быть и запуск военного спутника "Благовест". "Данный космический аппарат также должен был быть запущен вслед за Echostar-21 при помощи ракеты-носителя "Протон-М". Поэтому двигатели второй и третьей ступени этой ракеты-носителя также могут быть отозваны для проверки", - сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, вслед за Echostar-21 ракеты-носители данного типа должны была вывести в 2017 году еще ряд космических аппаратов, включая несколько иностранных телекоммуникационных спутников, в том числе Hisposat-1F .

Как пишет газета "Коммерсант", госкорпорация "Роскосмос" приняла решение отозвать на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М", это повлияет на сроки пусков с космодрома Байконур.

"Поводом для этого (отзыва - ИФ) стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. Исправлять ситуацию будут при помощи другого двигателестроительного предприятия - НПО "Энергомаш". Ему предстоит провести аудит и дополнительный технический контроль всех двигателей, которые уже произвели на ВМЗ. Проверки скажутся на сроках пусков "Протонов": первый старт с Байконура, по самым оптимистичным прогнозам, состоится не ранее лета, хотя прежде был запланирован на февраль", - пишет издание.

25.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс
  • В новости упоминаются
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ВМЗ
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Байконур

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