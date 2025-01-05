"Ъ": Роскосмос отзовет двигатели второй и третьей ступени "Протон-М" для проверки



Пуск ракеты "Протон-М"

Источник: cdn3.img22.ria.ru Пуск ракеты "Протон-М"Источник: cdn3.img22.ria.ru

По данным газеты "Коммерсантъ", проверке будут подвергнуты все без исключения выпущенные за последние несколько лет на ВМЗ двигатели для "Протонов", включая и те, что уже доставлены на Байконур

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Руководство Роскосмоса решило отозвать все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М" для перепроверки, выявлением технических проблем займется НПО "Энергомаш". Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на нескольких топ-менеджеров предприятий космической промышленности.

"Речь идет обо всех без исключения двигателях для "Протонов", выпущенных на ВМЗ (Воронежском механическом заводе - прим. ТАСС) за последние несколько лет. Это десятки единиц, включая те, что уже были доставлены на космодром Байконур. График их возврата на завод должен быть подписан до конца недели", - цитирует газета одного из собеседников.

По данным издания, во время огневых испытаний второй ступени ракеты-носителя обнаружилась проблема в жидкостных ракетных двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214 производства ВМЗ. Расследование причин инцидента показало, что при сборке двигателей использовались "неликвидные компоненты", в частности, менее жаростойкие металлы. Сейчас ФСБ, Генпрокуратура и СКР пытаются выяснить, почему замена материалов не была замечена ответственными за контроль качества структурами.

К проверке неисправных двигателей привлечено научно- производственное объединение "Энергомаш" - это газете подтвердил гендиректор предприятия Игорь Арбузов. По его словам, "Энергомаш" проведет аудит и дополнительный технический контроль всех произведенных ВМЗ двигателей, чтобы как можно быстрее выявить причины обнаруженных дефектов и устранить их.

По данным "Коммерсанта", проверки скажутся на сроках запусков "Протонов": из-за проверок первый пуск ракеты-носителя в этом году состоится не раньше лета. Всего в 2017 году Роскосмос рассчитывал провести 27 пусков, не менее восьми из которых приходятся на "Протоны".