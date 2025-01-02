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"БАЕ Системс" поддерживает "летальную концепцию" ВМС США

25.01.2017 Военный паритет 79 0
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АУ Mk45
АУ Mk45 с длиной ствола 62 калибра
Источник: www.janes.com

Компания BAE Systems представила модельный ряд военно-морских вооружений для поддержки реализации концепции распределенной летальности ВМС США.

В их числе технологии электромагнитной пушки, которая использует снаряды без взрывоопасных химических ракетных топлив. Во время 2 фазы компания работает над созданием прототипа пусковой установки. В 2013 году компания получила на эти цели 34.5 млн долл США.

Вторым направлением является создание высокоскоростного управляемого снаряда HVP (Hyper Velocity Projectile) с низким лобовым сопротивлением, которого возможно использовать из целого ряда стандартных артиллерийских систем. Такой снаряд имеет ракетный двигатель для увеличения дальности стрельбы, наличие системы наведения позволяет точечно поражать цели без побочного ущерба.

Модернизация 127 мм корабельной универсальной артустановки Мк45 мод. 4 позволит значительно нарастить боевой потенциал этого оружия. В ходе модернизации артустановка получит пушку калибра 155 мм.

57 мм артустановка Мк110 обеспечивает большую огневую мощь и тактическую свободу применения на всех уровнях конфликта. Это оружие является стандартным для кораблей береговой охраны, а также прибрежных боевых кораблей класса LCS.


24.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
BAE Systems
Проекты
LCS-1

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