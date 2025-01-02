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«Омсктрансмаш» приступил к выпуску продукции для энергетической отрасли

25.01.2017 ЦАМТО 68 0
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АО «Омсктрансмаш»
Цех АО «Омсктрансмаш»
Источник: omskregion.info

ЦАМТО, 24 января. В конце 2016 г. «Омсктрансмаш» получил лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право изготовления оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов.

Такое разрешение открыло перед предприятием новые возможности сотрудничества с представителями энергетической отрасли страны.


«Для обеспечения полного цикла изготовления продукции для атомных и тепловых станций разработаны мероприятия, включающие серьезную подготовку производства, в том числе – участков карбонитрации, химического никелирования, ультразвукового контроля сварных соединений корпусных деталей, а также проведение аккредитации центральной заводской лаборатории. Кроме того, в соответствии с требованиями Федеральной службы по атомному надзору осуществлена аттестация технологии, специалистов и используемого оборудования. Все это позволит предприятию осуществлять технологическую подготовку производства и изготовление деталей с минимальным участием сторонних организаций и самостоятельно вести многоступенчатый контроль качества изделий на каждом этапе», – отметил главный металлург «Омсктрансмаша» Павел Михайлов.


Первая партия продукции – охладители пара DN 100 и DN 250 – в рамках освоения предприятием нового сектора гражданской продукции была отправлена заказчику 13 января. Данные изделия изготовлены для нужд нефтеперерабатывающего производства. При их изготовлении предъявляются повышенные требования к материалам и комплектующим, так как данные пароохладители должны выдерживать температуру нагрева до 250 град. С и давление до 0,85 МПа.


Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «Омсктрансмаш».

24.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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