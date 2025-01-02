Программы развития космодромов и стратегию Роскосмоса утвердят в течение полугода



Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава "Роскосмоса" Игорь Комаров во время посещения строящегося космодрома "Восточный"

Источник: Игорь Агеенко/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава "Роскосмоса" Игорь Комаров во время посещения строящегося космодрома "Восточный"Источник: Игорь Агеенко/ТАСС

Ранее Дмитрий Рогозин поручении президента правительству утвердить стратегию развития космической отрасли до 2030 года в течение трех месяцев

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Программы развития космодромов России и стратегия развития госкорпорации "Роскосмос" до 2030 года будут утверждены в первом полугодии 2017 года, сказал на открытии Академических чтений по космонавтике в Москве глава госкорпорации Игорь Комаров.

"Осталось в течение первого полугодия утвердить программу развития космодромов и стратегию корпорации (до 2030 года)", - сказал Комаров.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал об отданном президентом Владимиром Путиным в ноябре 2016 года поручении правительству утвердить стратегию развития космической отрасли до 2030 года в течение трех месяцев.