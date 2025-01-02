Программы развития космодромов и стратегию Роскосмоса утвердят в течение полугода
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава "Роскосмоса" Игорь Комаров во время посещения строящегося космодрома "Восточный"
Источник: Игорь Агеенко/ТАСС
Ранее Дмитрий Рогозин поручении президента правительству утвердить стратегию развития космической отрасли до 2030 года в течение трех месяцев
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Программы развития космодромов России и стратегия развития госкорпорации "Роскосмос" до 2030 года будут утверждены в первом полугодии 2017 года, сказал на открытии Академических чтений по космонавтике в Москве глава госкорпорации Игорь Комаров.
"Осталось в течение первого полугодия утвердить программу развития космодромов и стратегию корпорации (до 2030 года)", - сказал Комаров.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал об отданном президентом Владимиром Путиным в ноябре 2016 года поручении правительству утвердить стратегию развития космической отрасли до 2030 года в течение трех месяцев.
24.01.2017
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