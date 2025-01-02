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На базе "Союза" планируется создать новый грузовозвращаемый корабль

25.01.2017 ИТАР-ТАСС 112 0
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Союз-ТМА-19М
Спускаемый аппарат космического корабля «Союз-ТМА-19М» на Земле, 18.06.2016
Источник: Binn Ingols / NASA

Предполагается, что корабль будет обеспечивать доставку на Землю до 500 кг грузов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. РКК "Энергия" планирует создать грузовозвращаемый транспортный корабль на базе пилотируемого корабля "Союз", сообщил главный конструктор пилотируемых комплексов, генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин.

"Планируется создание на базе корабля "Союз" нового грузовозвращаемого корабля, который обеспечивал бы доставку на Землю до 500 кг грузов", - сказал он на Академических чтениях в Москве.

24.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Энергия РКК
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