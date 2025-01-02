На базе "Союза" планируется создать новый грузовозвращаемый корабль
|
Отрасли и сферы: Космонавтика + Новые разработки, Космонавтика + Состояние и перспективы ОПК
|
Спускаемый аппарат космического корабля «Союз-ТМА-19М» на Земле, 18.06.2016
Источник: Binn Ingols / NASA
Предполагается, что корабль будет обеспечивать доставку на Землю до 500 кг грузов
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. РКК "Энергия" планирует создать грузовозвращаемый транспортный корабль на базе пилотируемого корабля "Союз", сообщил главный конструктор пилотируемых комплексов, генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин.
"Планируется создание на базе корабля "Союз" нового грузовозвращаемого корабля, который обеспечивал бы доставку на Землю до 500 кг грузов", - сказал он на Академических чтениях в Москве.
24.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.01.2017 Юрий Лончаков: болевой порог для космоса
23.01.2017 РКК "Энергия" планирует доставлять экипажи и грузы на МКС за три часа
20.01.2017 СМИ: РКК "Энергия" выплатит долг за "Морской старт" местами для астронавтов на "Союзах"
18.01.2017 Стать космонавтом за полгода: в Красноярске знают, что это реально
10.01.2017 Египетский спутник российского производства Egyptsat-A запустят в 2019 году
06.01.2017 Космические планы на 2017 год
03.01.2017 Россия планирует на 2017 год 29 космических пусков
23.12.2016 Поднять этот вес