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Началось серийное производство радара для ПАК ФА с АФАР

24.01.2017 Деловая газета "Взгляд" 90 0
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ПАК ФА
ПАК ФА на МАКС-2015
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Гендиректор Научно-исследовательского института приборостроения (НИИП) им. Тихомирова Юрий Белый рассказал, что созданы первые серийные образцы радиолокационного комплекса истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).


Как рассказал Белый в интервью ТАСС, летные испытания нового радара «идут без особых замечаний».

Он также сообщил, что в интересах ВМФ планируется создавать гидролокаторы для безэкипажных катеров и буксируемых средств на военных кораблях. «Мы уверены, что эти направления перспективны, и надеемся, что в ближайшем времени перспективы будут подкреплены соответствующими контрактами», – сказал гендиректор НИИП.


Внимание флота, по словам Белого, также привлекают разработки интероферометрического гидролокатора, позволяющего вести полосовую съемку рельефа дна (аналог многолучевого эхолота, позволяющего получить высококачественное акустическое и топографическое изображение дна одновременно)


Напомним, летные испытания самолета пятого поколения (ПАК ФА, Т-50) с уникальной бортовой радиолокационной системой с активной фазированной антенной решеткой (БРЛС с АФАР) в составе бортового комплекса авионики начались в августе 2012 года.


Между тем, в августе 2015 года ПАК ФА предложили оснастить радаром, основанным на использовании радиооптических фазированных антенных решеток (РОФАР).

23.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
Компании
НИИП Тихомирова
Проекты
АФАР
Истребитель 5 поколения

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