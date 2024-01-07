Началось серийное производство радара для ПАК ФА с АФАР



ПАК ФА на МАКС-2015

Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com ПАК ФА на МАКС-2015Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Гендиректор Научно-исследовательского института приборостроения (НИИП) им. Тихомирова Юрий Белый рассказал, что созданы первые серийные образцы радиолокационного комплекса истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

Как рассказал Белый в интервью ТАСС, летные испытания нового радара «идут без особых замечаний».

Он также сообщил, что в интересах ВМФ планируется создавать гидролокаторы для безэкипажных катеров и буксируемых средств на военных кораблях. «Мы уверены, что эти направления перспективны, и надеемся, что в ближайшем времени перспективы будут подкреплены соответствующими контрактами», – сказал гендиректор НИИП.

Внимание флота, по словам Белого, также привлекают разработки интероферометрического гидролокатора, позволяющего вести полосовую съемку рельефа дна (аналог многолучевого эхолота, позволяющего получить высококачественное акустическое и топографическое изображение дна одновременно)

Напомним, летные испытания самолета пятого поколения (ПАК ФА, Т-50) с уникальной бортовой радиолокационной системой с активной фазированной антенной решеткой (БРЛС с АФАР) в составе бортового комплекса авионики начались в августе 2012 года.

Между тем, в августе 2015 года ПАК ФА предложили оснастить радаром, основанным на использовании радиооптических фазированных антенных решеток (РОФАР).