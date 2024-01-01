Юрий Лончаков: болевой порог для космоса



Юрий Лончаков

Источник: nnm.me Юрий ЛончаковИсточник: nnm.me

Почему российский экипаж МКС сократится до двух человек? Когда на космической станции появится русский андроид? И зачем космонавтов испытывают на боль? Об этом корреспондент "РГ" беседует с начальником Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, Героем России, доктором технических наук Юрием Лончаковым.

- Юрий Валентинович, почему с весны российский экипаж на МКС будет летать в сокращенном составе: вместо трех - два человека?

- Это связано с оптимизацией работы на станции: чтобы увеличить эффективность исследований и снизить расходы. Когда на МКС появятся новые модули, и прежде всего многофункциональный лабораторный модуль "Наука", опять вернемся к экипажу из трех человек.

- А риск не возрастает: все-таки лишние руки теряются?

- Никакого риска. И раньше летал экипаж нашего сегмента из двух человек. Опыт огромный.

- Третье кресло в корабле "Союз" могут отдать туристу?

- Пока речь об этом не идет.

- Какие перспективы откроются, когда на станции появится научный модуль?

- Станция получит дополнительный объем для проведения научных исследований. А российская научная программа очень насыщенная.

- Научные интересы космонавтов какие? Они связаны с Луной, Марсом, глубинами космоса?

- Конечно. Отряд космонавтов - структурное подразделение НИИ ЦПК. Поэтому наши ребята вовлечены во все научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завязанные на перспективы. Экспедиции на МКС теперь длятся по полгода. Так вот очень важный цикл наземных экспериментов проводится на 2 - 4-й день после возвращения с орбиты.

У нас есть уникальный тренажер "Выход-2", с помощью которого имитируется, скажем, выход и работа на "другой планете". Моделируется сила тяжести на поверхности Марса - 0,38 от силы тяжести на Земле. Отрабатываются типовые операции, управление виртуальной моделью марсохода, перемещение по "марсианской поверхности" по определенной траектории...

- Такие эксперименты начали проводить впервые?

- И впервые, и недавно. Они должны помочь ответить: сможет ли космонавт после долгих месяцев полета сохранить нормальную работоспособность, как действует его организм в условиях длительного стресса? Ученые продолжают анализировать результаты годового полета на МКС Михаила Корниенко и Скотта Келли. По сути это была модель марсианской экспедиции. Данные очень интересные.

- Совместный с американцами годовой полет на МКС повторится?

- Это обсуждается.

Прибавить в росте

- Правда, что космонавты за время полета вырастают?

- Да. На 2 - 3 сантиметра, иногда до четырех. У этого феномена есть объяснение: из-за невесомости позвоночник теряет свои естественные изгибы. Ослабевают мышцы, увеличивается длина позвоночного столба. Есть рекомендации врачей, как с этим бороться. На борту находится специальный нагрузочный костюм "Пингвин": с помощью встроенных амортизаторов он создает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Так "сгоняется" лишний рост, поддерживается в тонусе мускулатура. Но исследования, связанные с профилактикой, продолжаются, потому что перспективны именно для длительных полетов.

- А когда на МКС появится российский андронавт, о котором столько говорят?

- Работа идет. Андронавт относится к последней категории робототехнических систем, которым дистанционно управляет оператор. Предусматриваются разные функции: и для работы на борту, и в открытом космосе. Космонавт будет надевать специальный костюм - экзоскелет, чтобы на большом удалении, из герметичного отсека космической станции или лунной базы управлять роботом. Поэтому так важно мнение профессионалов. Оценка космонавтов.

- Он будет сильно отличаться от робонавта-американца, который уже летает на МКС?

- Думаю, да. Американский делает на станции самые первые шаги, самые простые движения. Что будет уметь наш, озвучивать пока рано. Но могу сказать, что он уже понимает голосовые команды, может отвечать на них, демонстрировать изображения на вмонтированном в грудь экране. Имеет режимы информационной и психологической поддержки космонавтов.

- Что за эксперимент проводится на "болевой порог"?

- Он проводится до, во время и после космического полета. Здесь два направления - альгометрия и термоальгометрия: регистрируется порог болевой чувствительности. На палец надевают специальные датчики, которые начинают его сильно сжимать, или на внутреннюю поверхность плечевого сустава накладываются пластины, которые нагреваются все сильнее и сильнее...

- Зачем это нужно?

- Оценка интенсивности болевого синдрома в условиях космических полетов крайне важна при оказании медпомощи. Мы потом можем определить, какие обезболивающие надо применить в том или ином случае.

- "Примеряли" опыт на себя?

- Конечно. Исследования показывают: максимальная температура, которую человек может спокойно выдержать, - примерно градусов 60. У некоторых - и 80 - 90. Это такая интересная грань.

Отряд и "потеря" бойца

- Космонавты Максим Сураев и Елена Серова стали депутатами. Они ушли из отряда?

- Да. Они выбрали общественно-политическую деятельность. В Госдуме теперь довольно большой "космический" контингент. И это хорошо.

- У вас появился первый заместитель - Юрий Маленченко?

- Да, Юрий Иванович один из самых опытных космонавтов мира. У него за плечами шесть полетов, 827 суток, проведенных на орбите. Человек, который столько лет в Центре, все знает изнутри. Он будет заниматься отбором, подготовкой и реабилитацией космонавтов.

- Сколько же осталось действующих космонавтов в отряде?

- 34. Из них еще не летали 15 человек. Все отлично подготовлены.

- А кто самый молодой?

- Анна Кикина и Сергей Корсаков. Они одногодки. Оба опыта полетов не имеют.

- Какие перспективы у Анны, теперь опять единственной женщины в отряде космонавтов?

- Перспективы хорошие. Аня сейчас проходит подготовку в группах. Показывает хорошие результаты по работе, по тренировкам.

- Интересно, а какой космонавт сегодня самый возрастной?

- Герой России Геннадий Иванович Падалка. За его плечами пять полетов.

- Будет ли очередной набор в отряд космонавтов?

- Обязательно. Мы будем набирать людей, у которых впереди два года общекосмической подготовки. Так что реально они войдут в строй только через несколько лет. Межведомственная комиссия прошла, все дали положительное заключение, что очередной набор нужен.

- Требования для кандидатов ужесточаются?

- Они всегда были непростые. Но сейчас отбор жесткий не только по медицине, но именно по знаниям. Каждый кандидат должен пройти серьезную экзаменационную комиссию. Тестирование будет проводить специальная рабочая группа. Вопросы разные, в том числе на эрудицию, психологию и т.д.

Без нештатных ситуаций

- Какие новые виртуальные тренажеры появились в Центре?

- Очень хорошие тренажеры по станции, где мы сейчас обучаем, тренируем космонавтов. Надеваешь специальные очки и видишь интерьер станции. Есть, допустим, задание: найти ту или иную систему, определенную плоскость, проделать необходимые действия. Открываются шкафчики, панели, что-то дорабатывается, что-то отсоединяется или подсоединяется... Мы постоянно модернизируем и улучшаем эти тренажеры.

Планируем создать новейший комплексный тренажер для работы на поверхности небесных тел с разной гравитацией - Луна, Марс, астероиды, другие. В мире таких тренажеров еще нет.

- Алексей Леонов рассказывал, что на тренировках они отрабатывали действия в трех тысячах аварийных ситуаций. А сейчас?

- Космонавты отрабатывают действия по выходу из нескольких сотен нештатных ситуаций. Это те, которые уже бывали: например, разгерметизация спускаемого аппарата. И те, которые могут возникнуть: скажем, пожар на космическом корабле. Есть алгоритм работы, и каждый командир, каждый бортинженер обязан до автоматизма его знать. Но инструкторы правильно требуют: работать только по бортовой документации! Быстро, четко и грамотно.

С прицелом на "Восточный"

- Больше года назад в гидролаборатории слили воду: ее закрыли на модернизацию. Она еще идет?

- Заканчивается. Планируем с февраля начать тренировки. Кроме того, полностью модернизировали центрифугу, наш важнейший объект.

- А что с идеей создания единого полигона для космических тренировок?

- Сейчас проект в стадии проработки. Это очень интересное направление. Дело в том, что раз в году экипаж обязан перед полетом пройти тренировки в различных климатогеографических зонах. Это море, пустыня. Сейчас начали горную подготовку, которую много-много лет не делали. Каждая тренировка - это выезд на место, время, деньги. Давно была мысль - создать здесь, в Звездном городке, совместный уникальный полигон, чтобы в любое время проводить все необходимые тренировки экипажа.

- Тренировки в горах связаны с полетами с космодрома "Восточный"?

- Да. Там, например, отработка первой ступени, а это до 200 секунд, проходит над горно-лесистой местностью. В случае нештатной ситуации экипаж приземлится именно сюда. Так что все должны быть готовы.

- Разрабатывается новый пилотируемый корабль "Федерация". Космонавты высказывают свои пожелания конструкторам?

- Обязательно. Первый беспилотный пуск "Федерации" планируется в 2021 году, готовность к пилотируемому - в 2023-м. Замечаний пока много, причем не только по эргономике или каким-то отдельным системам. Основные проблемы, которые нас волнуют, связаны с живучестью корабля и обеспечением безопасности экипажа.

Скажем, в случае отказа второй ступени трасса районов посадки - это океан. Причем ее протяженность почти 10 тысяч километров. Если большая волна, то ни гидросамолет, ни другая авиация использоваться для эвакуации экипажа не могут. Смогут ли использоваться корабли, если это зима, низкие температуры и обледенение? То есть много факторов, которые нужно учесть. РКК "Энергия" как головной разработчик активно работает. И космонавты взаимодействуют с инженерами. Я уверен, что корабль будет создан очень надежный.

- Авиапарк ЦПК обновился?

- У нас сейчас 16 единиц авиатехники: три самолета Ту-134, три уникальных Ил-76МДК - единственных в мире, которые выполняют по параболе Кеплера режимы невесомости, десять Л-39. В ближайшее время планируем получить два Ту-204-300 в эксклюзивном исполнении. Эти самолеты предназначены для доставки космонавтов на космодром "Восточный" и эвакуации с места посадки. Для каждого члена экипажа там будет своя каюта, специальные диваны, кровати.

Турист на бизнес-орбите

- Как вы относитесь к идее суборбитальных полетов туристов?

- Спокойно. Как летчик я летал в стратосферу и знаю, что это такое. Когда мы, тренируя космонавтов и наших, и иностранных, делаем режим невесомости на Ил-76 - это 25 - 28 секунд. В принципе даже успеваем надеть скафандр, поработать с грузами, выполнить какие-то элементы пространственного положения. Но это в большом объеме.

- Может появиться российская туркомпания, которая будет искать космотуристов за рубежом. Это нужно?

- Считаю, что это направление развивать надо. Я сам летал с туристами - участниками полета Ричардом Гэрриотом и Чарльзом Симони. Одного поднимал, другого спускал. Такие туристические полеты оправданны с точки зрения бизнеса.

- Вы активный космонавт. Хотели бы еще полететь?

- Как раз буду проходить очередную медкомиссию. Я не исключаю возможности поработать еще на орбите. И системы станции, и сам корабль постоянно модернизируются. Поэтому, чтобы не отставать, надо постоянно держать себя в тонусе.

"РГ" уже писала, что Центр подготовки космонавтов при поддержке Госкорпорации "Роскосмос" и семьи Юрия Гагарина - Валентины Ивановны Гагариной и дочерей, в год 55-летия первого полета человека в космос учредил стипендии имени Ю.А. Ггагарина. А "Гагаринский урок", инициатором которого стал ЦПК, 12 апреля с успехом проходит по всей России. Идею поддержали Госкорпорация "Роскосмос" и Минобрнауки России. Наши коллеги из Греции и Италии предложили сделать его международным. Здорово. Надо, чтобы молодежь знала историю мировой пилотируемой космонавтики.