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Ту-160М2. Действительно взялись за старое

24.01.2017 Военный паритет 81 0
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Ту-160
Строящийся стратегический бомбардировщик Ту-160 (регистрация RF-94113, «Валентин Близнюк») в цеху Казанского авиационного завода имени Горбунова
Источник: Татар-информ

КАПО им. Горбунова отрапортовало о готовности начать производство новых бомбардировщиков Ту-160 в версии М2.

Польский источник сообщает, что на заводе имеются три недостроенных планера, оставшиеся с советских времен, четвертый формируется из новых компонентов. Основной производственной задачей является возрождение технологии сварки крупных титановых деталей самолета. Сообщается, что по мере наращивания серийного производства технологические вопросы будут решаться.

В настоящее время стратегическая авиация России имеет примерно 66 бомбардировщиков, в том числе 55 Ту-95МС-6/16 и 11-13 Ту-160. Решение о возобновлении производства Ту-160 было принято в 2015 году, полномасштабное серийное производство планируется с 2023 года. Первый предсерийный прототип версии М2 должен взлететь в 2018 году. Производство 20 самолетов оценивается в 5 млрд долл США (Wyprodukowanie 20 egzemplarzy tej maszyny ma kosztować szacunkowo 5 mld USD). В общей сложности может быть построено 40-60 самолетов.

Отдельной проблемой является возобновление производства двигателей НК-32 и модернизированной версии НК-32М, а также налаживание эффективной системы технической эксплуатации ТРДДФ этого типа.

23.01.2017
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Продукция
Ту-160
Ту-95
Компании
КАПО Горбунова

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