На новый Ил-96-400М выделят 53,4 млрд рублей
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Пассажирский самолет Ил-96-300 (регистрационный номер RA-96022, предположительный заводской номер 74393203022) в специальной комплектации "Салон", построенный для Специального летного отряда (СЛО) «Россия» Управления делами Президента Российской Федерации на ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», в демонстрационном полете во время церемонии передачи заказчику. Воронеж, 22.07.2016
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com
В линейке отечественных самолетов он станет переходным продуктом на пути к амбициозному российско-китайскому самолету нового поколения
Общая стоимость программы создания нового широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М определена в размере 53,4 млрд рублей. Финансирование программы планируется за счет государственных средств путем внесения вклада в уставный капитал Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).
Из 53,4 млрд рублей на опытно-конструкторские работы предусмотрено 9,9 млрд рублей, на техническое перевооружение завода-изготовителя (Воронежское акционерное самолетостроительное общество, ВАСО) и предприятий кооперации - 1,5 млрд рублей, на докапитализацию Государственной транспортной лизинговой компании - 42 млрд рублей.
Как сообщили "Известиям" в ОАК, корпорация уже получила первые 2,4 млрд рублей государственных средств на реализацию проекта по разработке и организации серийного производства Ил-96-400М. В декабре 2016 года между ОАК и разработчиком самолета ОАО "Ил" был подписан контракт на проведение ОКР.
- В соответствии со стратегией, реализуемой ОАК при поддержке Минпромторга России, Ил-96-400М должен стать переходным продуктом. Для "большого" отечественного пассажирского самолета есть определенная ниша на российском рынке, - отметили в ОАК. - В долгосрочной перспективе гражданская линейка ОАК должна быть дополнена широкофюзеляжным дальнемагистральным самолетом нового поколения, к созданию которого ОАК приступила с китайскими партнерами - корпорацией COMAC. Именно поэтому сейчас ОАК важно сохранить компетенции в части широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, загрузить соответствующие производственные мощности.
В корпорации считают, что самолет Ил-96-400М в специальных версиях может заинтересовать специализированных госзаказчиков. Очевидно, речь идет о специальном летном отряде (СЛО) "Россия", который перевозит первых лиц государства. Сегодня флагманские борты СЛО "Россия" - это Ил-96-300.
Потенциальным регионом для использования Ил-96-400М может стать российский Дальний Восток. Также в качестве возможного базового варианта предполагается использование самолетов Ил-96-400М на туристических маршрутах, в том числе в Юго-Восточной Азии.
По мнению авиационных экспертов, коммерческим эксплуатантам воздушного транспорта этот самолет будет не очень интересен вследствие его низкой топливной эффективности по сравнению с зарубежными аналогами. Однако для формирования заказов на серийное производство планируется выделение государственного финансирования на программу продвижения и сбыта самолетов, что может подстегнуть спрос.
Выстраивать рынок аренды для Ил-96-400М будет Государственная транспортная лизинговая компания. Ее представитель сообщил "Известиям", что компания ведет сейчас подготовительную работу по этому проекту. Однако раскрывать детали в компании пока сочли преждевременным.
Для обеспечения механизма поддержания продаж воздушных судов Ил-96-400М в федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов заложены взносы в уставный капитал ГТЛК. Согласно данным пресс-службы компании, в 2017 году на эти цели предусмотрена докапитализация общества на 4 млрд рублей, в 2018 году - на 10 млрд рублей. Однако фактическое выделение бюджетных средств привязано к объему размера дивидендов по акциям АО "Роснефтегаз" - они должны превысить 136 млрд рублей.
Программа создания Ил-96-400М в целом предполагает производство одного опытного образца и шести серийных самолетов, уточнили в ОАК. Завершение ОКР, включая выпуск опытного образца, проведение сертификационных испытаний и получение сертификата типа, запланировано на 2020 год. Постройка первого опытного образца намечена на конец 2019 года, поставка первого серийного самолета - на 2020 год. Мощности завода позволяют производить по два самолета Ил-96-400М в год. В случае крупного долгосрочного контракта возможно увеличение объема производства за счет установки дополнительных стапелей для производства крыла и фюзеляжа, а также технического перевооружения цехов.
Евгений Девятьяров
23.01.2017
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