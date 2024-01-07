Пограничная служба ФСБ получила сторожевой корабль для охраны границ в Арктике



Головной пограничный сторожевой корабль 1-го ранга "Полярная Звезда" проекта 22100 в ходе второго выхода на заводские ходовые испытания из Кронштадта, 15.10.2015

Источник: Curious / forums.airbase.ru Головной пограничный сторожевой корабль 1-го ранга "Полярная Звезда" проекта 22100 в ходе второго выхода на заводские ходовые испытания из Кронштадта, 15.10.2015Источник: Curious / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 23 января. Пограничная служба ФСБ получила новый сторожевой корабль первого ранга для охраны российских границ в Арктике, сообщил заместитель руководителя погранслужбы адмирал Геннадий Медведев в интервью «Российской газете».

По словам Г.Медведева, в 2016 году Погранслужба приняла от промышленности 19 современных кораблей и катеров. «В этом году мы впервые приняли головной пограничный сторожевой корабль 1 ранга проекта 22100 – «Полярная звезда», – отметил Г.Медведев.

По его словам, такие современные корабли предназначены для несения службы в сложных условиях Арктики, они способны решать весь комплекс пограничных задач в морских акваториях региона – от охраны государственной границы и защиты экономических интересов России до поиска и спасания на море.

По словам Г.Медведева, в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации (2012-2021 годы)» в Арктическом регионе в общей сложности спланированы к строительству девять объектов и семь уже реализуются. «В перспективе в Арктике планируется создать современную инфраструктуру, которая позволит достигнуть высокого уровня надежности системы защиты и охраны государственной границы», – приводит «РИА Новости» фрагмент интервью Г.Медвдева «Российской газете».