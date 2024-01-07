В Вооруженных Силах России отметили 316 лет со дня образования инженерных войск



Демонстрация тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 разработки АО «Галичский автокрановый завод» на сборе руководящего состава Инженерных войск РФ. Муром, 13.07.2016

Источник: АО «Галичский автокрановый завод» Демонстрация тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 разработки АО «Галичский автокрановый завод» на сборе руководящего состава Инженерных войск РФ. Муром, 13.07.2016Источник: АО «Галичский автокрановый завод»

ЦАМТО, 23 января. В ВС России 21 декабря отметили День инженерных войск, установленный Указом Президента РФ от 18.09.1996 года, что является свидетельством признания боевых заслуг всех поколений военных инженеров с «петровских времен» до наших дней и их вклада в развитие оборонного потенциала страны.

Ниже размещено сообщение Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, посвященное Дню инженерных войск.

История инженерных войск ведет свой отсчет с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указов 1701 года от 21 января о создании инженерной школы и от 25 мая о формировании первых инженерных подразделений, которые первоначально были представлены минерной ротой, инженерной и понтонной командами.

Во все времена служба в инженерных войсках была трудна и опасна. Инженерные войска принимали участие во всех сражениях по защите Отечества. Знания, мужество и отвага военных инженеров в немалой степени способствовали успешному ведению боевых действий в Отечественной войне 1812 г., при обороне Севастополя (1854-1855), во время русско-японской войны (1904-1905) и Первой мировой войны (1914-1918).

За проявленное мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны 655 воинов-инженеров были удостоены звания Героя Советского Союза, 294 награждены орденами Славы трех степеней, 6 инженерных бригад, 190 инженерно-саперных и понтонных батальонов и 5 отдельных рот стали гвардейскими.

Значительную роль сыграли инженерные войска в обеспечении боевых действий в Афганистане, при разминировании в Таджикистане, Приднестровье, Абхазии, миротворческих операций в Боснии и Герцеговине, Косово, а также при проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе и операции по принуждению Грузии к миру.

В настоящее время инженерные войска Вооруженных Сил состоят из органов военного управления, соединений, воинских частей и подразделений.

Основой состава инженерных войск являются инженерно-саперная и понтонно-мостовая бригады центрального подчинения, отдельные инженерные бригады военных округов и армейские инженерно-саперные полки.

Окружные инженерные бригады и армейские инженерно-саперные полки имеют типовые структуры и предназначены для выполнения всего комплекса задач инженерного обеспечения.

В 2017 году в состав инженерных войск планируется дополнительно включить еще несколько инженерно-саперных полков и инженерно-маскировочный полк.

В 2016 году военнослужащие Международного противоминного центра в соответствии с решением Президента Российской Федерации в период со 2 апреля по 6 мая выполнили задачу по разминированию архитектурно-исторического комплекса, городской части и аэропорта г.Пальмира в Сирийской Арабской Республике. Было очищено 825 гектаров территории, 79 км дорог и 8507 различных объектов (зданий), при этом обнаружено и обезврежено 17456 взрывоопасных предметов, в том числе 432 самодельных взрывных устройства.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом при исполнении воинского долга в Пальмире, Международный противоминный центр награжден Грамотой Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации. Кроме того, 4 октября 2016 г. центру было вручено Боевое знамя.

С 3 декабря 2016 г. сводный отряд разминирования приступил к разминированию г.Алеппо.

За полтора месяца разминировано более 2 тыс. гектаров территории, 709 км дорог, 3210 различных объектов (зданий), при этом обнаружено и обезврежено более 26 тыс. взрывоопасных предметов.

Основными задачами инженерных войск, выполняемых в мирное время, являются участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита мостов и гидротехнических сооружений от ледоходов и паводков, а также поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов.

В 2016 году задачи по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов выполнялись на 48 объектах. Всего очищено около 93 тыс. гектаров территорий, обнаружено и уничтожено более 300 тыс. взрывоопасных предметов. К выполнению задач привлекалось более 7 тыс. военнослужащих и 1 тыс. единиц техники.

В рамках перевооружения армии и флота проводится целенаправленная работа по достижению установленных показателей оснащенности инженерных войсках современными образцами вооружения и военной техники.

В войска массово поступает техника всех типов, в том числе совершенно новая, выпускаемая впервые, такая как: модернизированный понтонный парк ПП-2005М, колесные дорожные машины КДМ, войсковые мобильные лесопильные комплексы ВМЛК-1, подвижные инженерные ремонтные комплексы ПИРК и другие. Эти и другие средства обладают улучшенными тактико-техническими характеристиками, что повышает эффективность выполнения задач инженерного обеспечения.

Большое внимание в настоящее время уделяется развитию робототехнических комплексов. Уже применяются многофункциональные робототехнические комплексы разминирования МРТК-Р «Уран-6», а также проводятся опытно-конструкторские работы по созданию усовершенствованных многофункциональных робототехнических комплексов разминирования, а также штурма и разграждения.

В рамках Армейских международных игр – 2016 проведено три инженерных конкурса: понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода» (г.Муром), инженерных подразделений «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула» (г.Волжский).

Свою подготовку и мастерство в выполнении инженерных задач в ходе конкурсов наряду с российскими командами показали инженерные подразделения вооруженных сил Беларуси, Казахстана, Китая и Сербии.

Во всех трех конкурсах российские военные инженеры, показав лучшее время на финише и минимальное количество штрафных очков, завоевали первые места.

На сегодняшний день подготовка офицеров и специалистов инженерных войск осуществляется в 2 военно-учебных заведениях и 2 учебных центрах.

Офицеров готовят Военный институт (инженерных войск) Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» (с высшей оперативно-тактической подготовкой) и Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова (с полной военно-специальной подготовкой).

Кроме того, по военно-учетным специальностям инженерных войск подготовка ведется в учебных военных центрах при федеральных государственных бюджетных организациях высшего профессионального образования: «Донской государственный технический университет» (г.Ростов-на-Дону), «Уральский федеральный университет» (г.Екатеринбург) и «Дальневосточный федеральный университет» (г.Владивосток).

Подготовка младших специалистов инженерных войск осуществляется в 2-х межвидовых региональных учебных центрах по 24-м военно-учетным специальностям.

В каждом полугодии войска получают до 2-х тысяч военных специалистов, что обеспечивает потребности в полном объеме, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.