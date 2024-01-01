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Новейшие маскировочные комплекты поступят в соединения, оснащенные ПГРК «Тополь»

24.01.2017 ЦАМТО 51 0
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МБР «Тополь»
Колонна межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» во время репетиции парада Победы в Алабино, под Россия. 18 апреля 2012.
Источник: Kirill Kudryavtsev / AFP 2016

ЦАМТО, 23 января. В 2017 году в воинские части и соединения РВСН для выполнения задач по скрытию и имитации вооружения и военной техники будут поставлены зимние и летние маскировочные комплекты. В приоритетном порядке данные комплекты поступят в соединения, оснащенные ПГРК «Тополь».

Более чем в 15 раз по сравнению с 2013 годом – до 1500 комплектов увеличатся в этом году поставки в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) маскировочных комплектов для подвижных ракетных комплексов.


Для повышения «живучести» подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) вопросам маскировки в РВСН уделяется особое внимание.


В частности, в соединения, вооруженные ПГРК «Тополь», ежегодно увеличивается объем поставок маскировочных комплектов различных модификаций, позволяющих в зависимости от времени года, погодных условий, особенностей позиционного района наиболее эффективно использовать различные способы, формы и методы маскировки. В связи с этим в соединения РВСН, оснащенные ракетными комплексами мобильного базирования, в 2017 году поступят более 1000 маскировочных комплектов МКТ-4Л, и более 500 – МКТ-2С.


Маскировочные комплекты МКТ-4Л и МКТ-2С применяется для маскировки военной техники и войсковых объектов на летнем растительном фоне (МКТ-4Л) и на снежных фонах (МКТ-2С) от оптических и радиолокационных средств разведки.


Совокупность современных методов маскировки позволяет существенно, в десятки раз, повысить живучесть мобильной военной техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

23.01.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
РС-12М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ПГРК

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