Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам ИГ в районе Дейр-эз-Зора
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Отрасли и сферы: Авиация + Глобальная безопасность, Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Дальний бомбардировщик Ту-22М3
Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
Все цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ, пролетев над Ираком и Ираном, нанесли авиаудар по пунктам управления, складам с вооружением и боеприпасами боевиков "Исламского государства" (движение запрещено в РФ), действующих в районе сирийского населенного пункта Дейр-эз-Зор.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей", - сказали в российском военном ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, дальние бомбардировщики действовали под прикрытием истребителей Су-30СМ и Су-35С, которые вылетели с аэродрома Хмеймим. "После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - добавили в ведомстве.
Аналогичный вылет имел место два дня назад, 21 января. Тогда шесть бомбардировщиков также провели успешное бомбометание в районе Дейр-эз-Зора.
23.01.2017
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