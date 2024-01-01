Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам ИГ в районе Дейр-эз-Зора



Дальний бомбардировщик Ту-22М3

Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС Дальний бомбардировщик Ту-22М3Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Все цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ, пролетев над Ираком и Ираном, нанесли авиаудар по пунктам управления, складам с вооружением и боеприпасами боевиков "Исламского государства" (движение запрещено в РФ), действующих в районе сирийского населенного пункта Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей", - сказали в российском военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, дальние бомбардировщики действовали под прикрытием истребителей Су-30СМ и Су-35С, которые вылетели с аэродрома Хмеймим. "После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - добавили в ведомстве.

Аналогичный вылет имел место два дня назад, 21 января. Тогда шесть бомбардировщиков также провели успешное бомбометание в районе Дейр-эз-Зора.