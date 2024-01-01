РФ готова к диалогу с НАТО, несмотря на озабоченность действиями альянса

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Источник: Reuters НАТОИсточник: Reuters

РИМ, 23 янв - РИА Новости, Александр Логунов. Наращивание присутствия НАТО на восточном фланге и курс на сдерживание России вызывают естественную озабоченность, но Москва готова к диалогу с альянсом при условии равноправия, заявил посол России в Италии Сергей Разов.

"Решения и практические действия НАТО вызывают у нас естественную озабоченность. Варшавский саммит организации закрепил курс на военно-политическое сдерживание России. Идет форсированное наращивание военного присутствия блока в государствах Центральной и Восточной Европы, Прибалтики, куда, я напомню, в рамках общенатовских решений в этом году отправится и итальянский контингент" - сказал Разов в интервью итальянской газете Il Tempo.

В середине минувшего года было объявлено, что Италия направит 150 военных в четыре батальона НАТО в Прибалтике и Польше.

По словам главы дипмиссии, Россия проводит соответствующие оборонительные мероприятия на собственной территории, а НАТО, наоборот, приближает свою военную инфраструктуру к границам РФ.

"В то же время мы открыты к диалогу. Разумеется, при непременном условии равноправия в партнерстве, неукоснительного соблюдения международного права, осуществления реальных шагов по обеспечению мира и стабильности для всех государств, расположенных на пространстве Евроатлантики", - отметил Разов.

Посол напомнил, что у Москвы и альянса отработаны неплохие формы и механизмы сотрудничества, в том числе в рамках Совета Россия-НАТО.

Италия является одной из стран-основательниц НАТО и входит в ее состав в 1949 года. Доля военных расходов Рима составляет примерно 1,1% годового ВВП. У США этот показатель равен 3,6%.