ВВС Израиля приняли первую систему ПРО «Эрроу-3»



Израильская противоракета Arrow 3 во время испытательного пуска на авиабазе Пальмахим (Palmahim). Источник: far-maroc.forumpro.fr Израильская противоракета Arrow 3 во время испытательного пуска на авиабазе Пальмахим (Palmahim). Источник: far-maroc.forumpro.fr

ЦАМТО, 20 января. Командование ВВС Израиля 18 января официально приняло от израильской Организации противоракетной обороны IMDO (Israel Missile Defense Organization) первую систему противоракетной обороны «Эрроу-3» (Arrow-3).

Одновременно было объявлено о достижении системой начальной готовности к боевому применению. Израиль и США продолжают совместную разработку «Эрроу-3» и намерены в ближайшие годы провести дополнительные испытания до достижения системой состояния полной готовности к боевому применению.

Проект разработки «Эрроу-3» реализуется государственной компанией «Израэль аэроспейс индастриз» под управлением израильской Организации противоракетной обороны и Агентства противоракетной обороны МО США.

«Эрроу-3» обеспечит верхний эшелон системы ПРО Израиля, в состав которой также входят комплексы «Эрроу-2», «Дэвид Слинг» (David’s Sling) и «Железный Купол» (Iron Dome). Эшелонированная система обеспечит защиту территории Израиля от полного спектра баллистических ракет и реактивных боеприпасов.

«Эрроу-3» обеспечивает перехват атакующих баллистических ракет на больших дальностях и с большей точностью посредством применения оснащенных электрооптическими датчиками экзоатмосферных средств поражения (kill vehicle), обеспечивающих уничтожения ракет до их входа в атмосферу Земли. Перехват на такой высоте обеспечивает безопасное уничтожения ракет с ядерными, химическими или биологическими боевыми частями.

При обнаружении цели РЛС системы «Эррооу» данные о ней передаются в центр боевого управления, который выполняет анализ и планирует перехват. После выхода за пределы атмосферы Земли запущенная ракета «Эрроу-3» отстреливает аппарат-перехватчик, который обнаруживает цель и обеспечивает ее поражение методом прямого удара.

Как заявлено, перехватчик «Эрроу-3» позволяет поражать цели на вдвое большей высоте по сравнению с «Эрроу-2» при вдвое меньшей стартовой массе. «Эрроу-3» позволяет выполнить пуск двух ракет по одной цели, оценить результаты воздействия первого перехватчика и, при необходимости, перенацелить второй на другую угрозу.

Уничтожение целей, которые не были поражены системой «Эрроу-3», осуществляется комплексом «Эрроу-2». Данная концепция позволяет повысить вероятность перехвата целей.

Для обнаружения и сопровождения целей в системах «Эрроу-2» и «Эрроу-3» применяется разработанная компанией «Элта системз» (Elta Systems) РЛС EL/M-2080 «Супер Грин Пайн» L-диапазона (дальность обнаружения до 1000 км). Интеграция всех компонентов комплекса осуществляется центром боевого управления «Цитрон Три» и центром управления пуском «Хэйзелнат Три» компании «Элбит системз» (Elbit Systems). Для пуска «Эрроу-3» используется буксируемая пусковая платформа с шестью транспортно-пусковыми контейнерами.

Компания «Израэль милитэри индастриз» (Israel Military Industries) производит ракетные двигатели для перехватчиков «Эрроу-2» и «Эрроу-3». В программе производства также участвует американская «Боинг». Стоимость перехватчика «Эрроу-3» оценивается в 2,2 млн. долл.

Первый успешный перехват цели ракетой «Эрроу-3» был выполнен 10 декабря 2015 года. Годом ранее при перехвате цели имел место частичный сбой в работе оборудования.

В процессе разработки «Эрроу-3» все компоненты системы ПРО «Эрроу-2» были модернизированы, обеспечена совместимость комплексов, увеличена дальность обнаружения РЛС.