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Песков напомнил о разнице ядерного потенциала России и США

23.01.2017 РИА Новости 41 0
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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Источник: Сергей Гунеев / РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Увязывать вопросы санкций против РФ со стороны США и ядерного сокращения вряд ли будет возможно с экспертной точки зрения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В своем первом интервью после избрания президент США Дональд Трамп сказал, что приоритетами во внешней политике станут борьба с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая организация) и переговоры с Россией по разоружению. Касаясь вопроса ослабления санкций против РФ, Трамп сказал, что это может быть сопряжено с заключением двустороннего договора о сокращении ядерного вооружения.

"Ядерное разоружение — это концептуальное зонтичное понятие, но оно состоит из огромного количества нюансов… Оно не может быть диспропорциональным. Композиция этой ядерной составляющей в США и у нас в стране разная. И поэтому какие-то симметричные сокращения здесь абсолютно недопустимы и неуместны", — сказал Песков в интервью, опубликованном на сайте vesti.ru.

"Они могут привести к нарушению того, что является основополагающим моментом: это ядерный паритет, ядерное сдерживание. И президент Путин об этом неоднократно говорил. Оно и играет критическую роль в обеспечении глобальной стабильности и безопасности. Поэтому увязывать вопрос санкций и вопрос ядерного сокращения вряд ли в будущем будет возможно с экспертной точки зрения", — добавил он.

Путин неоднократно говорил, что вопрос санкций не является темой повестки дня Кремля, напомнил Песков.

"Россия не была инициатором постановки этого вопроса. И она не будет, по словам Путина, инициатором отмены каких-то рестрикций. А что касается в целом зонтичного понятия ядерного разоружения, Россия всегда — и Путин тоже об этом говорил неоднократно — была и остается сторонницей сокращения ядерного оружия. Но справедливого, пропорционального и без нарушения вот этого равновесия", — подчеркнул он.

21.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
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