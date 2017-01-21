Шаманов анонсировал поставки новейшей самоходки в ВДВ



Самоходная противотанковая пушка 2С25 «Спрут-СДМ-1».

Источник: http://www.tplants.com/ Самоходная противотанковая пушка 2С25 «Спрут-СДМ-1».Источник: http://www.tplants.com/

Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ-1" начнет поступать на вооружение воздушно-десантных войск уже в 2017 году. Об этом "Интерфаксу" рассказал председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.

"Завершаются испытания, там чисто технические вопросы", — уточнил он.

По словам парламентария, ожидается, что машина будет востребована.

Первый опытный образец "Спрут-СДМ-1" был собран концерном "Тракторные заводы" к июню 2015-го. Впервые машина, по сути являющаяся авиадесантируемым танком с легким бронированием, была показана в том же году на форуме "Армия-2015". Новый "Спрут" — глубокая модернизация 2С25 "Спрут-СД", на нем установлена современная система управления огнем, примерно аналогичная применяемой на танке Т-90М. Вооружен 125-миллиметровым орудием 2А75.