Минобороны РФ опубликовало видео ко Дню инженерных войск ВС РФ
|
|
АрМИ-2016. Машина для отрывки котлованов МДК-3 на "Инженерной формуле"
Источник: Сергей Бобылев / МО РФ
21 января 1701 года Петр I подписал указ о создании инженерной школы
Минобороны России в своей официальной группе в социальной сети "ВКонтакте" опубликовало видео ко Дню инженерных войск.
Профессиональный праздник отмечается 21 января. Именно в этот день в 1701 году Петром I был подписан указ о создании инженерной школы.
Сейчас основой инженерных войск являются инженерно-саперная и понтонно-мостовая бригады центрального подчинения, отдельные инженерные бригады военных округов и армейские инженерно-саперные полки. В 2017 году в состав инженерных войск планируется дополнительно включить еще несколько инженерно-саперных полков и инженерно-маскировочный полк.
В 2016 году военнослужащие Международного противоминного центра выполнили задачу по разминированию архитектурно-исторического комплекса, городской части и аэропорта Пальмиры в Сирии.
С 3 декабря 2016 года сводный отряд разминирования приступил к разминированию Алеппо. За полтора месяца разминировано более 2 тыс. гектаров территории, 709 км дорог, 3210 различных объектов, обнаружено и обезврежено более 26 тыс. взрывоопасных предметов.
Основными задачами военных инженеров в мирное время, являются участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита мостов и гидротехнических сооружений от ледоходов и паводков, а также поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов.
В настоящее время уделяется большое внимание развитию робототехнических комплексов.
Уже применяются многофункциональные робототехнические комплексы разминирования МРТК-Р "Уран-6", а также проводятся опытно-конструкторские работы по созданию усовершенствованных многофункциональных робототехнического комплексов разминирования, а также штурма и разграждения.
В рамках Армейских международных игр – 2016 проведено три инженерных конкурса: понтонно-переправочных подразделений "Открытая вода" Муром, инженерных подразделений "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" в городе Волжский. Свою подготовку и мастерство в выполнении инженерных задач в ходе конкурсов наряду с российскими командами показали инженерные подразделения вооруженных сил Беларуси, Казахстана, Китая и Сербии.
22.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.01.2017 Найти и обезвредить: какую технику применяют российские саперы в Сирии
23.01.2017 Южный военный округ первым получит комплекс "Уран-10"
18.01.2017 Саперы ЮВО совершенствуют навыки применения роботов «Уран-6» при разминировании
03.01.2017 Минобороны РФ опубликовало видео применения боевых роботов "Соратник" и "Нерехта"
23.12.2016 Путин в Минобороны осмотрел выставку передовых разработок военной техники
22.12.2016 Лауреаты Национальной премии «Золотая идея» в 2016 году (по итогам 2015 года)
21.12.2016 Боты войны
20.12.2016 В ВДВ начался сбор руководящего состава