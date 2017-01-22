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Минобороны РФ опубликовало видео ко Дню инженерных войск ВС РФ

23.01.2017 ИТАР-ТАСС 39 0
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Машина МДК-3
АрМИ-2016. Машина для отрывки котлованов МДК-3 на "Инженерной формуле"
Источник: Сергей Бобылев / МО РФ

21 января 1701 года Петр I подписал указ о создании инженерной школы

Минобороны России в своей официальной группе в социальной сети "ВКонтакте" опубликовало видео ко Дню инженерных войск. 

Профессиональный праздник отмечается 21 января. Именно в этот день в 1701 году Петром I был подписан указ о создании инженерной школы.



Сейчас основой инженерных войск являются инженерно-саперная и понтонно-мостовая бригады центрального подчинения, отдельные инженерные бригады военных округов и армейские инженерно-саперные полки. В 2017 году в состав инженерных войск планируется дополнительно включить еще несколько инженерно-саперных полков и инженерно-маскировочный полк.

В 2016 году военнослужащие Международного противоминного центра выполнили задачу по разминированию архитектурно-исторического комплекса, городской части и аэропорта Пальмиры в Сирии. 

С 3 декабря 2016 года сводный отряд разминирования приступил к разминированию Алеппо. За полтора месяца разминировано более 2 тыс. гектаров территории, 709 км дорог, 3210 различных объектов, обнаружено и обезврежено более 26 тыс. взрывоопасных предметов.

Основными задачами военных инженеров в мирное время, являются участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита мостов и гидротехнических сооружений от ледоходов и паводков, а также поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов.

В настоящее время уделяется большое внимание развитию робототехнических комплексов.

Уже применяются многофункциональные робототехнические комплексы разминирования МРТК-Р "Уран-6", а также проводятся опытно-конструкторские работы по созданию усовершенствованных многофункциональных робототехнического комплексов разминирования, а также штурма и разграждения.

В рамках Армейских международных игр – 2016 проведено три инженерных конкурса: понтонно-переправочных подразделений "Открытая вода" Муром, инженерных подразделений "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" в городе Волжский. Свою подготовку и мастерство в выполнении инженерных задач в ходе конкурсов наряду с российскими командами показали инженерные подразделения вооруженных сил Беларуси, Казахстана, Китая и Сербии.

22.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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