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Российские специалисты предлагают повесить в космосе "зеркало" для освещения Земли ночью

23.01.2017 ИТАР-ТАСС 40 0
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Системы орбитального освещения земной поверхности могут увеличивать продолжительность дня

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Орбитальную систему освещения земной поверхности солнечным светом предлагают реализовать специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия".

"Системы орбитального освещения земной поверхности могут увеличивать продолжительность светового дня и изменять спектр светового потока. Они построены на основе космических аппаратов-рефлекторов с отражателями, находящимися на околоземной орбите", - говорится в докладе специалистов корпорации, который будет представлен на Академических чтениях по космонавтике.

Специалистами в докладе будут рассмотрены проблемы эксплуатации таких спутников, безопасность их функционирования, исследован спектр излучения, отраженного от различных металлических покрытий, которыми предлагается покрывать "зеркало" космического аппарата.

Учитывая, что искусственное освещение в ночное время может нарушать биологические реакции у многих живых организмов, в том числе у людей, сотрудники РКК "Энергия" предлагают при освещении Земли отраженным солнечным светом понижать количество отраженной ультрафиолетовой радиации и синего света.

21.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Энергия РКК

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