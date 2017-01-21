Российские специалисты предлагают повесить в космосе "зеркало" для освещения Земли ночью
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Отрасли и сферы: Космонавтика + Новые разработки, Электроника и оптика + Новые разработки
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Системы орбитального освещения земной поверхности могут увеличивать продолжительность дня
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Орбитальную систему освещения земной поверхности солнечным светом предлагают реализовать специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия".
"Системы орбитального освещения земной поверхности могут увеличивать продолжительность светового дня и изменять спектр светового потока. Они построены на основе космических аппаратов-рефлекторов с отражателями, находящимися на околоземной орбите", - говорится в докладе специалистов корпорации, который будет представлен на Академических чтениях по космонавтике.
Специалистами в докладе будут рассмотрены проблемы эксплуатации таких спутников, безопасность их функционирования, исследован спектр излучения, отраженного от различных металлических покрытий, которыми предлагается покрывать "зеркало" космического аппарата.
Учитывая, что искусственное освещение в ночное время может нарушать биологические реакции у многих живых организмов, в том числе у людей, сотрудники РКК "Энергия" предлагают при освещении Земли отраженным солнечным светом понижать количество отраженной ультрафиолетовой радиации и синего света.
21.01.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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