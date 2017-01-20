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В ЗВО сформируют новый инженерно-саперный полк

23.01.2017 РИА Новости 37 0
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Мост ТММ-3М2
Демонстрация тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 разработки АО «Галичский автокрановый завод» на сборе руководящего состава Инженерных войск РФ. Муром, 13.07.2016
Источник: АО «Галичский автокрановый завод»

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новый инженерно-саперный полк будет сформирован в Западном военном округе до конца 2017 года, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что три новые дивизии будут сформированы на западном направлении в течение 2016 года. В дальнейшем сообщалось, что третья и 150-я мотострелковые дивизии Западного и Южного военных округов, развертываемые в Воронежской и Ростовской областях, будут полностью обустроены в мае 2017 года.

"В Западной военном округе приступили к формированию нового инженерно-саперного полка с местом дислокации в Воронежской области. Формирование планируется завершить к концу 2017 года. Воинская часть будет выполнять задачи обеспечения комплекса боеготовности войск ЗВО в Центральном регионе РФ", - сказал Мугинов.

По его словам, в состав нового соединения будут включены подразделения инженерной разведки, разминирования, инженерных машин и понтонные подразделения.

"Подразделения оснастят современной военной и специальной техникой, в том числе средствами инженерной разведки, дорожными миноискателями, средствами преодоления и установки минно-взрывных заграждений, средствами преодоления водных преград, а также средствами дорожных и землеройных работ", - добавил Мугинов.

20.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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