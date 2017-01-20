В ЗВО сформируют новый инженерно-саперный полк
|
|
Демонстрация тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 разработки АО «Галичский автокрановый завод» на сборе руководящего состава Инженерных войск РФ. Муром, 13.07.2016
Источник: АО «Галичский автокрановый завод»
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новый инженерно-саперный полк будет сформирован в Западном военном округе до конца 2017 года, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что три новые дивизии будут сформированы на западном направлении в течение 2016 года. В дальнейшем сообщалось, что третья и 150-я мотострелковые дивизии Западного и Южного военных округов, развертываемые в Воронежской и Ростовской областях, будут полностью обустроены в мае 2017 года.
"В Западной военном округе приступили к формированию нового инженерно-саперного полка с местом дислокации в Воронежской области. Формирование планируется завершить к концу 2017 года. Воинская часть будет выполнять задачи обеспечения комплекса боеготовности войск ЗВО в Центральном регионе РФ", - сказал Мугинов.
По его словам, в состав нового соединения будут включены подразделения инженерной разведки, разминирования, инженерных машин и понтонные подразделения.
"Подразделения оснастят современной военной и специальной техникой, в том числе средствами инженерной разведки, дорожными миноискателями, средствами преодоления и установки минно-взрывных заграждений, средствами преодоления водных преград, а также средствами дорожных и землеройных работ", - добавил Мугинов.
20.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.01.2017 Найти и обезвредить: какую технику применяют российские саперы в Сирии
23.01.2017 Минобороны призывает новых гражданских
23.01.2017 Казанский авиационный завод готов к серийному производству Ту-160М2
23.01.2017 На уральском заводе рассказали о планах поставок беспилотников "Форпост"
23.01.2017 Ъ: Минобороны может обновить авиапарк, отказавшись от Ту-154 и Ил-62М
23.01.2017 Депутат: пассажирский авиапарк следует обновить во всех силовых ведомствах
23.01.2017 Поставки модернизированного комплекса с БПЛА "Форпост" планируется начать с 2019 года
23.01.2017 "Ъ": Минобороны планирует отказаться от эксплуатации Ту-154, Ту-134 и Ил-62М