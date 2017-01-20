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Фрегат "Адмирал Макаров" вернулся на судоверфь после испытательных стрельб в море

23.01.2017 ИТАР-ТАСС 40 0
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Фрегат "Адмирал Макаров"
Третий завершенный постройкой на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для ВМФ России сторожевой корабль (фрегат) "Адмирал Макаров" модифицированного проекта 11356 переводится из Калининграда в Балтийск для прохождения заводских ходовых испытаний. 09.07.2016
Источник: Panda-9 / forums.airbase.ru

Фрегаты этого проекта предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения

КАЛИНИНГРАД, 20 января. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Фрегат "Адмирал Макаров" вернулся на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде после очередного выхода в море, во время которого он провел испытательные стрельбы из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Штиль". Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь судоверфи Сергей Михайлов.

"Адмирал Макаров" возвратился на завод, хотя программа испытаний фрегата не выполнена на 100%, корабль по-прежнему находится в стадии завершения государственных испытаний", - сказал Михайлов. По его словам, испытания ЗРК "Штиль" пока что не завершены.

Он отметил, что сейчас на фрегате началась "ревизия материальной части". По словам представителя судостроительного завода, передача "Адмирала Макарова" заказчику по-прежнему запланирована на первый квартал этого года.

Ранее планировалось передать фрегат Минобороны РФ до конца 2016 года, однако из-за непогоды не удалось вовремя провести испытательные стрельбы в полигонах Балтийского моря.

"Адмирал Макаров" был заложен на заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль проекта 11356, построенный на "Янтаре". Первые два - головной "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" - были переданы ВМФ 11 марта и 7 июня 2016 года соответственно.

Фрегаты этого проекта предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения. Водоизмещение этих фрегатов составляет порядка 4 тыс. тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Они вооружены крылатыми ракетами "Калибр", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артиллерийской установкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также могут нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

20.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
А-190
Ка-27
Ка-31
Штиль-1
Компании
Минoбороны РФ
Янтарь ПСЗ
Проекты
11356 Буревестник

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