"Адмирал Макаров" взял курс на Средиземное море

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" отправился в дальний поход в Средиземное море, в ходе которого посетит греческие острова Корфу и Видо.

Ка сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ,

корабль вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.

В ходе посещения греческих островов Корфу и Видо экипаж фрегата примет участие в мероприятиях общественного форума "Русская неделя на Ионических островах". Как пояснили в военном ведомстве, в рамках форума пройдут дни памяти адмирала Федора Ушакова.

"Адмирал Макаров" – третий фрегат проекта 11356, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" для Черноморского флота. Официально его передали ВМФ 27 декабря 2017 года, однако в Севастополь корабль прибыл только в начале октября 2018 года.

Водоизмещение фрегатов проекта 11356 – 4000 тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. В состав вооружения входят: артиллерийская установка А-190 калибра 100 мм, зенитные ракетные и артиллерийские комплексы, торпедные и противолодочные средства поражения, а также крылатые ракеты высокой дальности "Калибр-НК". На борту базируется палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.