ВС Германии приобрели микро-БЛА PD-100 «Блэк Хорнет»



БЛА PD-100 Black Hornet

Источник: Prox Dynamics БЛА PD-100 Black HornetИсточник: Prox Dynamics

ЦАМТО, 19 января. Сайт Вооруженных сил Германии сообщил о начавшихся в конце 2016 года поставках подразделениям Сухопутных войск страны индивидуальных разведывательных систем PD-100 с микро-БЛА «Блэк Хорнет», разработанных норвежской компанией «Прокс Дайнемикс» (Prox Dynamics).

Как заявлено, контракт на закупку систем, подготовку личного состава, а также пятилетнее обслуживание поставленного оборудования был подписан 10 ноября 2016 года. Стоимость соглашения и количество заказанных ВС Германии комплектов PD-100 не раскрывается.

Предварительно представители Федерального ведомства по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) посетили производственные объекты компании «Прокс Дайнемикс», где смогли ознакомиться как с самими беспилотными системами, так и с возможностями по их производству. Как заявлено, БЛА удовлетворяют всем требованиям ВС Германии по безопасности эксплуатации.

Системы предназначены для оснащения подразделений ССО и СВ. Они позволят скрытно вести разведку в ходе боевых операций. Легкие микро-БЛА могут быть легко интегрированы в состав комплекта индивидуальной экипировки военнослужащего ВС Германии. Такая возможность уже весной 2016 года демонстрировалась в презентации компании «Рейнметалл дифенз», посвященной комплекту индивидуальной экипировки военнослужащего «Гладиус».

Как сообщал ЦАМТО, индивидуальные разведывательные системы (Personal Reconnaissance System – PRS) с БЛА PD-100 предназначены для оснащения тактических подразделений уровня «отделение» и отдельных военнослужащих.

Весящие около 18 г БЛА оснащены электродвигателем, приводящим в действие двухлопастной несущий винт диаметром 120 мм и рулевой винт. Продолжительность полета БЛА – 25 мин., радиус действия – 1,6 км от станции управления. БЛА оснащается разработанным «FLIR Системз» (FLIR Systems, Inc) малоразмерным тепловизором «Лептон».

Первыми БЛА «Блэк Хорнет» в 2012 году закупили ВС Великобритании для применения в Афганистане. На текущий момент БЛА приобретены заказчиками из десяти стран мира. Стоимость комплекта оценивается в 50 тыс. долл.

Следует отметить, что американская «FLIR Системз» 30 ноября 2016 года объявила о приобретении компании «Прокс Дайнемикс». Стоимость покупки составила 134 млн. долл. Столь крупная сделка говорит о перспективности развития сегмента микро-БЛА в рамках дальнейшего совершенствования боевых возможностей войск.